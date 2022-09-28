Почему Путин тянет с аннексией оккупированных территорий и может ли он дать заднюю

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Ранее объявляли, что практически моментально, то есть 29 сентября, будет заседание Совфеда и Госдумы по результатам псевдореферендума, а 30 сентября выступит Путин, торжественно сообщив россиянам о появлении новых территорий, о "прирастании земель русских". Той был сценарий.

А тут вдруг сразу из нескольких официальных источников появились сообщения, что никаких заседаний Совфеда на этой неделе не планируется. Вероятно, он соберется аж 4 октября. Сначала об этом заявил сенатор Клишас, а после это подтвердила глава Совфеда Матвиенко. И это в то время, когда "лидеры" недореспублик рвутся в Москву за подтверждением их полномочий уже как российских госчиновников, а не местных гауляйтеров.

Вообще, официально Российская Федерация очень размыто говорит об этом признании. Такое впечатление, что в процессе изменилась концепция. На сайтах Кремля новостей, которые бы подтвердили это "увиливание", пока нет. Но выглядит так, что Путин уже не уверен, станет ли официальная аннексия именно сейчас лучшим для него вариантом, или нужно подождать или вообще отменить ее.

Возможно, это связано с преднамеренным прекращением (из-за взрыва аналога около 100 кг динамита, как заявили норвежские специалисты) работы "Северного потока 2". Диверсия или нет, авария или нет — не имеет значения.

С этого момента российский газ через "СП 1" и "СП 2" поставляться в Европу не может. Вероятно, это и есть часть ответа Запада на референдумы.

Плюс, конечно, открытие Балтийского газопровода с заявлениями Польши, что после этого Россия потеряла возможности для газового шантажа. Мол, мы можем не нагнетать ядерные угрозы, а просто отрубить вам возможность держать Европу в газовой зависимости. И все. Путин вполне мог задуматься, стоит ли оно того и что будет следующим.

Так что вполне вероятно, что Путин дает заднюю. Или зачем-то наводит туману. Третий вариант: он просто не знает, что делать, и в панике. Потому что все выглядело так: внезапная частичная мобилизация, внезапно организованные по отмашке Путина референдумы с нарисованным нужным результатом – и все торопливо, потому что нужно было бегом. А теперь вдруг оказывается, что спешка была не столь нужна – если разбирательство отодвинули ориентировочно на 4 октября.

То есть, еще раз:

Или Кремль этой отсрочкой позволяет Западу с ним договариваться. Или Путин напускает туману – с неочевидными пока целями. Или он дает заднюю. Потому что понимает, что после того как результаты референдума будут официально объявлены, пространства для маневра уже не останется.

И последний вариант: возможно, будет просто изменена "итоговая бумажка" по голосованию: вместо нарисованных условных "97% за" нарисуют условные "33% за" – и публично вздохнут "ну что ж, мы уважаем волю местных жителей, не будут они Россией ". В принципе, тоже вариант для Путина выскользнуть из им же созданной ситуации с референдумом.

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