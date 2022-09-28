Они облажались. Вместо дронов-камикадзе Shahed-136 Россия снова бьет по Одессе ракетами

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По Одессе было выпущено 2 ракеты Х-59. После нескольких дней регулярного налета иранских Shahed-136, были применены ракеты, производство которых в России сейчас штучное, суммарной стоимостью $500 тыс.

Обе ракеты были уничтожены ПВО, что и не удивительно. Но интересно вот что. Применение Shahed-136 должно было компенсировать дефицитные и дорогие ракеты, которые не дают гарантий прорыва ПВО. И после череды такого применения с заметным ростом коэффициента их сбития решили пальнуть Х-59?

Я не буду сейчас строить теории о том, что у россиян закончились Shahed-136, уверен, что это не так, хотя их количество не бесконечное. А вот в том, что оккупанты разочаровались в иранском wunderwaffe — в этом я более чем уверен.

Вчера я писал о том, что характеристики данного БПЛА, которые гуляли по открытым источникам уже несколько лет, не соответствуют действительности и значительно преувеличены. Из этого можно сделать вывод, что россиян тупо кинули.

Интересно, на что именно выменяли россияне данные БПЛА? На Су-35? Или ЗРС С-400? Технологии? Ну, если так, то никакого кидалова не было, обмен был равнозначный, шило на мыло.

А наши ПВО, как всегда, красавчики. В предельно сжатые сроки отработать алгоритмы уничтожения совершенно незнакомого типа БПЛА и повысить коэффициент их уничтожения до максимального… Лучшие!

[ + – ] Сбитый ВСУ иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который в России маркируют как "Герань-2"

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