Дроны-камикадзе Shahed-136. Сколько их и как наша ПВО начала их сбивать

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Отработка ПВО алгоритмов противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136 было делом времени. Как в свое время против российских ракет, эффективность уничтожения которых росла буквально на глазах.

Зато теперь можно говорить о том, что Shahed-136 имеет предельную эффективную дальность применения 150-170 км, а никакие не 2 000 км, как указано в открытых источниках и чем запугивали.

Shahed-136 очень зависим от целеуказания, поскольку обладает инерциальной системой наведения. Это снижает его точность, зависящую от целого ряда сопутствующих условий.

Shahed-136 не является серийным БПЛА. То, о чем я в принципе догадывался, поскольку серийного производства таких вооружений Ираном не отмечалось. Лишь имитация присутствия такого производства.

Собирается Shahed-136 явно вручную, причем в кустарных условиях. Качество сборки и используемых элементов очень низкие. Данное обстоятельство говорит о том, что Shahed-136 нет в многотысячном количестве. В лучшем случае несколько сотен.

Из этого следует, что Иран не мог передать России очень большую партию БПЛА-камикадзе. Ни о каких тысячах Shahed-136 речи не идет! Но это уже не так важно. Повышая эффективность их уничтожения, мы нивелируем эту никчемную сделку.

Тем не менее, не следует недооценивать данные драндулеты с крылышками и, наблюдая за тем, как все эффективнее работает ПВО, игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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