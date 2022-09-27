Дрони-камікадзе Shahed-136. Скільки їх і як наша ППО почала їх збивати

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Відпрацювання ППО алгоритмів протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 було справою часу. Як свого часу проти російських ракет, ефективність знищення яких зростала буквально на очах.

Проте тепер можна говорити про те, що Shahed-136 має граничну ефективну дальність застосування 150-170 км, а не ніякі 2 000 км, як зазначено у відкритих джерелах і чим залякували.

Shahed-136 дуже залежний від цілевказівок, оскільки має інерційну систему наведення. Це знижує його точність, що залежить від цілої низки супутніх умов.

Shahed-136 не є серійним БПЛА. Те, що я в принципі здогадувався, оскільки серійного виробництва таких озброєнь Іраном не відзначалось. Лише імітація присутності такого провадження.

Збирається Shahed-136 явно вручну, причому у кустарних умовах. Якість складання та використовуваних елементів дуже низькі. Ця обставина свідчить, що Shahed-136 немає у багатотисячній кількості. У найкращому разі кілька сотень.

З цього випливає, що Іран не міг передати Росії дуже велику партію БПЛА-камікадзе. Ні про які тисячі Shahed-136 не йдеться! Але це вже не так важливо. Підвищуючи ефективність їхнього знищення, ми нівелюємо цю нікчемну угоду.

Проте, не слід недооцінювати ці драндулети з крильцями і, спостерігаючи за тим, як ефективніше працює ППО, ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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