Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Вони облажалися. Замість дронів-камікадзе Shahed-136 Росія знову б'є по Одесі ракетами

"Я не будуватиму зараз теорії про те, що в росіян закінчилися Shahed-136, упевнений, що це не так, хоча їхня кількість не нескінченна. А ось у тому, що окупанти розчарувалися в іранському wunderwaffe — у цьому я більш ніж упевнений". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
169
Shahed-136 дрон-камікадзе, іранський дрон Shahed-136
Фото: Twitter | Іранський дрон-камікадзе Shahed-136, який Росія використовує для атаки на Одесу
Related video

По Одесі було випущено дві ракети Х-59. Після кількох днів регулярного нальоту іранських Shahed-136 були застосовані ракети, виробництво яких у Росії зараз штучне, сумарною вартістю $500 тис.

Обидві ракети знищило ППО, що й не дивно. Але цікаво ось що. Застосування Shahed-136 мало компенсувати дефіцитні й дорогі ракети, які не дають гарантій прориву ППО. І після низки такого застосування з помітним зростанням коефіцієнта їх збиття вирішили пальнути Х-59?

Я не будуватиму зараз теорії про те, що в росіян закінчилися Shahed-136, упевнений, що це не так, хоча їх кількість не нескінченна. А ось у тому, що окупанти розчарувалися в іранському wunderwaffe — у цьому я більш ніж упевнений.

Учора я писав про те, що характеристики цього БПЛА, які гуляли відкритими джерелами вже кілька років, не відповідають дійсності й значно перебільшені. З цього можна дійти невтішного висновку, що росіян тупо кинули.

Цікаво, на що саме виміняли росіяни дані БПЛА? На Су-35? Чи ЗРС С-400? Технології? Ну, якщо так, то ніякого кидалова не було, обмін був рівнозначний, шило на мило.

А наші ППО, як завжди, красені. У стислі терміни відпрацювати алгоритми знищення абсолютно незнайомого типу БПЛА та підвищити коефіцієнт їх знищення до максимального… Кращі!

БПЛА Shahed-136, Shahed-136, дрон-камікадзе Shahed-136 Fullscreen
Збитий ЗСУ іранський дрон-камікадзе Shahed-136, який у Росії маркують як "Герань-2"

Джерело