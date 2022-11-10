Вибори в США: республіканці перемагають "на тонко", підтримка України може навіть збільшитись

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По-перше, за наявними на цей час даними, республіканці якщо й отримають більшість, то з мінімальною перевагою — якщо перевага взагалі буде. Отже, ресурсів кардинально змінити щось у політиці, тим паче у таких важливих речах, як панівна роль Америки у геополітиці, у противників лінії Байдена не набереться.

По-друге, остаточні результати щодо Сенату ми дізнаємося лише за місяць, коли в деяких округах пройде другий тур виборів. За наявного паритету ці результати можуть стати вирішальними у загальному розкладі сил.

По-третє, радикальне угруповання, що орієнтується на Трампа, — це все ж таки меншість Республіканської партії. Велика кількість республіканців займає абсолютно проукраїнську позицію.

По-четверте, у Конгресі не буде такої глобальної переваги республіканців, як очікувалося. Тобто більшість у Конгресі республіканці матимуть, але з мінімальним відривом. Водночас рішення Конгресу має проходити через Сенат (де може і не бути більшості, а встановиться паритет). Плюс щодо найнеоднозначніших рішень залишиться право вето Байдена, яке республіканцям подолати буде набагато складніше.

І найголовніше: багато хто з найважливіших шанувальників Трампа не проходять до Конгресу чи Сенату. Тому, я думаю, що політика певною мірою справді зміниться щодо України, але не радикально. Щобільше: цілком імовірно, що республіканці спільно з демократами після того, як "звільняться від обмежень виборів" (оскільки змушені були зосереджуватися на внутрішніх питаннях) і у них будуть розв'язані руки, навіть збільшать допомогу Україні, зокрема з озброєння.

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