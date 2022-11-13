Выборы в США 2022. Демократы будут контролировать Сенат еще 2 года, - CNN

Представители Демократичной партии США на промежуточных выборах в Конгресс одержали победу в двух штатах, где фаворитами считались республиканцы.

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Предварительные результаты промежуточный выборов в Конгресс США показали, что у демократов в верхней палате парламента, то есть Сенате, пока что 50 мест, а у республиканцев – 49. Всего же в Сенате заседают 100 парламентариев. В нижней палате Конгресса у демократов 204 места, а у республиканцев – 211 из общего количества в 435 парламентариев. Как сообщает CNN теперь партия президента США Джо Байдена сохранит большинство в Сенате в течение следующих 2 лет. Это стало возможным после того, как демократы взяли верх над республиканцами в штатах Невада и Аризона, где последние считались фаворитами выборов.

Сохранение демократами контроля в Сенате является огромным стимулом для президента США Джо Байдена в течение оставшихся двух лет его первого срока в Белом доме, поскольку впереди будет еще одна сенатская гонка, которая определит окончательный баланс сил в верхней палате Конгресса и то, насколько сильное влияние будет иметь партия президента в конечном итоге.

[ + – ] Предварительные результаты промежуточный выборов в Конгресс США показали, что у демократов в верхней палате парламента, то есть Сенате, пока что 50 мест, а у республиканцев – 49. Всего же в Сенате заседают 100 парламентариев Фото: CNN

Это означает, что демократы в Сенате могут отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей, и могут устанавливать свою собственную повестку дня.

Победа демократов в Сенате сопровождается тем, что контроль над Палатой представителей, где республиканцы, как многие и ожидали, получат большинство, все еще остается открытым. Бюллетени все еще подсчитываются в ключевых округах некоторых штатов, включая штаты Калифорния, Аризона и Орегон. Даже если демократы не сохранят контроль над нижней палатой Конгресса США, они могут оставить Республиканскую партию с небольшим и неуправляемым большинством.

[ + – ] В нижней палате Конгресса у демократов 204 места, а у республиканцев – 211 из общего количества в 435 парламентариев Фото: CNN

Джо Байден заявил, что он с нетерпением ждет следующих двух лет работы с демократами в Сенате, но, по его словам, лучше, чтобы его партия имела здесь 51 место. Поэтому нужно дождаться результатов второго тура выборов в Сенат в штате Джорджия.

Демократы бросили вызов устоявшейся традиции, когда партия-оппозиционер одерживает верх на выборах, и продемонстрировали удивительно сильный промежуточный результат. Опросы CNN показали, что 49% избирателей, заявивших, что они не совсем одобряют действия Байдена, проголосовали за демократов, а 45% поддержали республиканцев. Из тех, кто заявил о не очень хорошем состоянии экономики США, 62% проголосовали за демократов и только 35% за республиканцев.

Как уже писал Фокус, в Республиканской партии "уволили" Дональда Трампа. На место бывшего президента США в качестве лидера партии теперь претендует губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Фокус также писал о том, что в Палату представителей Конгресса США переизбрали двух умерших представителей Демократической партии.

Фокус уже писал о том, что несколько дней назад республиканцы лидировали на выборах в Конгресс по результатам предварительный подсчетов голосов.