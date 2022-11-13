Вибори в США 2022. Демократи контролюватимуть Сенат ще 2 роки, — CNN

Представники Демократичної партії США на проміжних виборах до Конгресу здобули перемогу у двох штатах, де лідерами вважалися республіканці.

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Попередні результати проміжних виборів до Конгресу США показали, що у демократів у верхній палаті парламенту, тобто Сенаті, поки що 50 місць, а у республіканців — 49. Усього ж у Сенаті засідають 100 парламентарів. У нижній палаті Конгресу у демократів 204 місця, а у республіканців — 211 із загальної кількості до 435 парламентарів. Як повідомляє CNN, тепер партія президента США Джо Байдена збереже більшість у Сенаті протягом наступних 2 років. Це стало можливим після того, як демократи взяли гору над республіканцями в штатах Невада та Арізона, де останні вважалися фаворитами виборів.

Збереження демократами контролю в Сенаті є величезним стимулом для президента США Джо Байдена протягом решти двох років його першого терміну в Білому домі, оскільки попереду буде ще одна сенатська гонка, яка визначить остаточний баланс сил у верхній палаті Конгресу і те, наскільки сильний вплив зрештою матиме партія президента.

[ + – ] Попередні результати проміжних виборів до Конгресу США показали, що у демократів у верхній палаті парламенту, тобто Сенаті, поки що 50 місць, а у республіканців – 49. Усього ж у Сенаті засідають 100 парламентарів Фото: CNN

Це означає, що демократи в Сенаті можуть відхиляти законопроєкти, ухвалені Палатою представників, і можуть встановлювати свій власний порядок денний.

Перемога демократів у Сенаті супроводжується тим, що контроль над Палатою представників, де республіканці, як багато хто і очікував, отримають більшість, все ще залишається відкритим. Бюлетені все ще підраховуються в ключових округах деяких штатів, включаючи штати Каліфорнія, Арізона та Орегон. Навіть якщо демократи не збережуть контроль над нижньою палатою Конгресу США, вони можуть залишити Республіканську партію з невеликою та некерованою більшістю.

[ + – ] У нижній палаті Конгресу у демократів 204 місця, а у республіканців – 211 із загальної кількості до 435 парламентарів Фото: CNN

Джо Байден заявив, що він із нетерпінням чекає наступних двох років роботи з демократами в Сенаті, але, за його словами, краще, щоб його партія мала тут 51 місце. Тому потрібно дочекатися результатів другого туру виборів до Сенату у штаті Джорджія.

Демократи кинули виклик усталеній традиції, коли партія-опозиціонер перемагає на виборах, і продемонстрували напрочуд сильний проміжний результат. Опитування CNN показали, що 49% виборців, які заявили, що вони не схвалюють дії Байдена, проголосували за демократів, а 45% підтримали республіканців. З тих, хто заявив про не дуже хороший стан економіки США, 62% проголосували за демократів і лише 35% за республіканців.

Як уже писав Фокус, у Республіканській партії "звільнили" Дональда Трампа. На місце колишнього президента США як лідер партії тепер претендує губернатор штату Флорида Рон Десантіс.

Фокус також писав про те, що до Палати представників Конгресу США переобрали двох померлих представників Демократичної партії.

Фокус вже писав про те, що кілька днів тому республіканці лідирували на виборах до Конгресу за результатами попередніх підрахунків голосів.