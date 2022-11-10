"Червоної хвилі" не сталося, а Трамп лютує: головне про вибори до Конгресу США на 10 листопада

Республіканці мають 222 місця у Палаті представників, а демократи — 213. Такі результати, на думку експертів, повернуть Штати до розділеного уряду, як це було у 60-х роках.

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Республіканська партія лідирує на проміжних виборах до Палати представників Конгресу США. Такі дані випливають з оновлених підрахунків голосів телеканалу NBC News.

Республіканці зараз мають 222 місця, а демократи — 213. У Сенаті ситуація приблизно рівна — у республіканців 49 місць, а у демократів — 48. Підрахунок голосів триває.

Президент США Джо Байден ще 9 листопада святкував попередні результати виборів, повідомляє NBC News.

Американський лідер заявив про виклик очікуванням демократичної партії за результатами виборів. За його оцінками, країна "йде правильним шляхом", а програма демократів приносить результати.

"Червоної хвилі" (колір республіканців) не сталося. Демократи, попри ризик втратити контроль над обома палатами, виступили краще за будь-які прогнози», — зауважили експерти.

Республіканці ще можуть взяти під контроль Сенат. Якщо в Палаті представників вони все ж таки отримуватимуть більшість, це поверне Штати до розділеного уряду, який був нормою з 1960-х років, зазначає видання The Economist.

Партія колишнього президента США Дональда Трампа може перемогти в Неваді і досягти третього туру в Джорджії, затягнувши вибори до грудня. Можливості партії вузькі, а перешкод на її шляху багато, наголосили політологи.

Результати виборів у США 2022: Дональд Трамп розсерджений

Американська газета The New York Times писала про крайнє невдоволення Дональда Трампа програшем на проміжних виборах у штаті Пенсільванія республіканця Мехмета Оза.

[ + – ] Трамп звинувачував свою дружину Меланію через рішення підтримати Мехмета Оза на виборах Фото: news.yahoo

Трамп, за даними журналістів, звинувачував свою дружину Меланію через рішення підтримати Оза на виборах. Саме вона рекомендувала йому підтримати кандидата, який програв.

Мехмет Оз програв демократу Джону Феттерману боротьбу за місце у Сенаті.

Нагадаємо, що під час проміжних виборів до Конгресу США переобрали двох демократів, які померли ще у жовтні. Ентоні ДеЛука представляв штат Пенсільванія, він помер 9 жовтня та отримав 85% голосів.

У штаті Теннессі демократ Барбара Купер, яка померла 25 жовтня, виграла гонку.

Розташування сил у Конгресі США стане відомим у грудні. Financial Times вже писала, що Байден уникнув проблем, які були у його попередників-демократів Барака Обами та Білла Клінтона.

Західні аналітики впевнені, що результати проміжних виборів дуже вплинуть на наступні 2 роки президентства Джо Байдена та його політику щодо війни з Україною.