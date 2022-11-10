"Красной волны" не случилось, а Трамп в ярости: главное о выборах в Конгресс США на 10 ноября

Республиканцы имеют 222 места в Палате представителей, а демократы — 213. Такие результаты, по мнению экспертов, вернут Штаты к разделенному правительству, как это было в 60-х годах.

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Республиканская партия лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса США. Такие данные следуют из обновленных подсчетов голосов телеканала NBC News.

Республиканцы на данный момент имеют 222 места, а демократы — 213. В Сенате ситуация примерно равная — у республиканцев 49 мест, а у демократов — 48. Подсчет голосов продолжается.

Президент США Джо Байден еще 9 ноября праздновал предварительные результаты выборов, сообщает NBC News.

Американский лидер заявил о вызове ожиданиям демократической партии по результатам выборов. По его оценкам, страна "идет по правильному пути", а программа демократов приносит результаты.

"Красной волны" (цвет республиканцев) не случилось. Демократы, несмотря на сохраняющийся риск потерять контроль над обеими палатами, выступили лучше любых прогнозов", — заметили эксперты.

Республиканцы еще могут взять под контроль Сенат. Если в Палате представителей они все же получать большинство, это вернет Штаты к разделенному правительству, которое было нормой с 1960-х годов, отмечает издание The Economist.

Партия бывшего президента США Дональда Трампа может победить в Неваде и добиться третьего тура в Джорджии, затянув выборы до декабря. Возможности партии узкие, а препятствий на ее пути много, отметили политологи.

Результаты выборов в США 2022: Дональд Трамп рассержен

Американская газета The New York Times писала о крайнем недовольcтве Дональда Трампа проигрышем на промежуточных выборах в штате Пенсильвания республиканца Мехмета Оза.

[ + – ] Трамп обвинял свою жену Меланию из-за ее решения поддержать Мехмета Оза на выборах Фото: news.yahoo

Трамп, по данным журналистов, обвинял свою жену Меланию из-за ее решения поддержать Оза на выборах. Именно она рекомендовала ему поддержать проигравшего кандидата.

Мехмет Оз проиграл демократу Джону Феттерману борьбу за место в Сенате.

Напомним, что во время промежуточных выборов в Конгресс США переизбрали двух демократов, умерших еще в октябре. Энтони ДеЛука представлял штат Пенсильвания, он умер 9 октября и получил 85% голосов.

В штате Теннесси скончавшаяся 25 октября демократ Барбара Купер выиграла гонку.

Расстановка сил в Конгрессе США станет известна в декабре. Financial Times уже писала, что Байден избежал проблем, которые были у его предшественников-демократов Барака Обамы и Билла Клинтона.

Западные аналитики уверены, что результаты промежуточных выборов сильно повлияют на следующие 2 года президентства Джо Байдена и его политику по войне России с Украиной.