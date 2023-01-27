У Київ прибули аудитори США для перевірки військової допомоги, що надається, — Нуланд

Американська політикиня зазначила, що мета візиту експертів — гарантувати, що жодна допомога чи озброєння, надані Україні, "не будуть перенаправлені".

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У Київ цього тижня прибули аудитори США з компанії Deloitte разом із консультантами Світового банку, щоб гарантувати, що жодна допомога чи озброєння, надані Україні, "не будуть перенаправлені". Про це розповіла заступниця держсекретаря з політичних питань США Вікторія Нуланд, повідомляє CNN.

"Ми продовжуємо підтримувати основні реформи та заходи щодо боротьби з корупцією, що проводяться українським урядом по всій країні", — сказала вона.

Її коментарі пролунали після того, як члени Конгресу від Республіканської партії висловили бажання докласти додаткових зусиль з нагляду щодо підтримки США України. Адміністрація американського президента Джо Байдена заявила, що заходи щодо нагляду вживаються.

Нагадаємо, 26 січня глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що відомство проводить реформи системи закупівлі зброї та армійських товарів у зв'язку з нещодавнім корупційним скандалом. Він має намір наблизити цей механізм до стандартів НАТО.

21 січня журналіст Юрій Ніколов заявив, що Міноборони розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на продукти харчування у закупівлях для ЗСУ та опублікував відповідне розслідування.

Раніше, 8 грудня, ЗМІ писали, що резолюцію республіканців про аудит військової та економічної військової допомоги Україні було відхилено завдяки єдності демократів.