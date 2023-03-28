У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вперше перехопила крилату бомбу GLSDB

На початку лютого представник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що бомби GLSDB будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. За інформацією західних журналістів, ці боєприпаси можуть з'явитись в Україні лише до кінця року.

Related video

Прес-служба Міністерства оборони Росії в черговому зведенні від 28 березня "про хід проведення спеціальної військової операції" повідомила, що силами ППО було перехоплено "один керований реактивний снаряд GLSDB". Однак офіційних даних про те, що такі боєприпаси вже поставлені на озброєння ЗСУ, немає. Більше того, 3 лютого цього року агентство Bloomberg повідомило, що цих бомб ще немає в серійному виробництві — вони тільки будуть замовлені у виробника і можуть з'явитися в Україні не раніше ніж до кінця року.

"Засобами протиповітряної оборони за добу перехоплено вісімнадцять реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS і один реактивний снаряд GLSDB", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ, при цьому російське військове командування не уточнює, як саме вдалося перехопити авіабомбу.

Російське пропагандистське видання РІА опублікувало думки "воєнного експерта", Олексія Лєонкова, який розповів, що поки що війська РФ не стикалися з GLSDB на полі бою, але у ЗС РФ нібито є засоби протистояти цим боєприпасам, зокрема в системах ППО "Тор-М2" та "Панцирь-С1" існує можливість боротьби з ними.

Тим часом на початку лютого речник Міністерства оборони США генерал Пет Райдер під час брифінгу заявив, що GLSDB будуть надані Україні в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а це означає, що Пентагон тільки має підписати контракт для їхнього виробництва.

Зазначимо, що на момент оприлюднення офіційні джерела Збройних сил України не прокоментували інформацію, опубліковану пресслужбою ЗС РФ.

Раніше Фокус наводив слова італійського військового аналітика та колишнього військового Томаса Тейнера, який докладно розповідав про принципи роботи керованої бомби GLSDB.

Російська сторона відреагувала на інформацію про надання боєприпасів GLSDB для потреб ЗСУ у рамках військової допомоги Заходу. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, постачання Україні ракет далекого радіусу дії призведе до ескалації конфлікту.