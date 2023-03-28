В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО впервые перехватила крылатую бомбу GLSDB

В начале февраля представитель Пентагона генерал Пет Райдер заявил, что бомбы GLSDB будут поставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. По информации западных журналистов, эти боеприпасы могут появиться в Украине только к концу года.

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Пресс-служба Министерства обороны России в очередной сводке от 28 марта "о ходе проведения специальной военной операции" сообщила, что силами ПВО был перехвачен "один управляемый реактивный снаряд GLSDB". Однако официальных данных о том, что такие боеприпасы уже поставлены на вооружение ВСУ нет. Более того, 3 февраля этого года агентство Bloomberg сообщило, что этих бомб еще нет в серийном производстве — они только будут заказаны у производителя и могут появиться в Украине не раньше чем к концу года.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд GLSDB", — говорится в сообщении Минобороны РФ, при этом российское военное командование не уточняет, как именно удалось перехватить авиабомбу.

Российское пропагандистское издание РИА опубликовало мнения "военного эксперта", Алексея Леонкова, который рассказал, что пока войска РФ не сталкивались с GLSDB на поле боя, но у ВС РФ якобы имеются средства противостоять этим боеприпасами, в частности в системах ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1" существует возможность борьбы с ними.

Между тем, в начале февраля спикер Министерства обороны США генерал Пет Райдер в ходе брифинга заявил, что GLSDB будут предоставлены Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а это значит, что Пентагон только должен подписать контракт для их производства.

Отметим, что на момент публикации официальные источники Вооруженных сил Украины не прокомментировали информацию, опубликованную пресс-службой ВС РФ.

Ранее Фокус приводил слова итальянского военного аналитика и бывшего военного Томаса Тейнера, который подробно рассказывал о принципах работы управляемой бомбы GLSDB.

Российская сторона отреагировала на информацию о предоставлении боеприпасов GLSDB для нужд ВСУ в рамках военной помощи Запада. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, поставки Украине ракет дальнего радиуса действия приведут к эскалации конфликта.