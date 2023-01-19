Как работают крылатые бомбы GLSDB, которые США передадут Украине (фото)

Бомбы GBU-39 "скрещивают" с ракетным двигателем от обычной ракеты для HIMARS. Они смогут летать дальше, но медленнее. Российское ПВО, по мнению аналитика Томаса Тейнера, не сможет перехватывать GLSDB.

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Ожидается, что в новом пакете военной помощи Украине США анонсируют передачу крылатых бомб GLSDB. Итальянский военный аналитик и бывший военный Томас Тейнер рассказал, как работает новинка.

GLSDB — это управляемые бомбы малого диаметра наземного запуска, которая состоит из авиабомбы GBU-39 и ракетный двигатель от M26 MLRS. М26 — это обычная ракета для M270 и HIMARS. Поэтому для создания GLSDB нужно разбирать стандартные ракеты, которых, как говорит аналитик, много на складах.

[ + – ] Бомбы GBU-39 не приспособлены к украинским самолетам

Бомба GBU-39 — это управляемая планирующая бомба, которая работает по GPS. Первоначально ее разрабатывали как авиабомбу для истребителей и бомбардировщиков НАТО.

Как работает крылатая бомба?

Запускается крылатая бомба из реактивной установки M270 или HIMARS. После выпуска бомбы расправляются крылья и она планирует к своей цели. Это накладывает два ограничения — GLSDB летят медленнее и могут поражать только стационарные цели. Чтобы уничтожать движимую цель, ракета должна иметь специальную головку самонаведения, ее должны наводить по лазерному лучу с беспилотника или самолета.

[ + – ] GLSDB без лазерного наведения [ + – ] GLSDB с головкой самонаведения для поражения движимых целей

Поэтому крылатые бомбы GLSDB не смогут поражать движимые цели в Украине. Если предположить, что украинские самолеты или БПЛА могут запускать GBU-39, то воздушному судну нужно будет зайти в зону действия российского ПВО, что поставит их под угрозу.

И самое главное, как отмечает Тейнер, GLSDB — это новая разработка, которая еще серийно не производится. В большом количестве существуют как ракеты M26, так и бомбы GBU-39. Нужно создавать специальные крепления, которые сделают бомбы крылатыми. Поэтому это передача их в Украину займет определенное время. Также Тейнер призвал не путать ракеты GBU-39, GBU-39/B, GBU-53, GBU-53B и GBU-39A/B. Последняя версия — это новая разработка. Корпус ракеты сделан из углеродного волокна и наполнено взрывчатым веществом DIME для более целенаправленного взрыва. Украина ее, по мнению аналитика, не получит.

[ + – ] GBU-30A/B с корпусом из углеродного волокна

Вместе с тем Россия, вероятно, не сможет перехватывать крылатые бомбы GLSDB, так как радар их не сможет обнаружить.

Куда смогут добивать крылатые бомбы GLSDB?

OSINT-аналитик под ником Def Mon составил карту, куда сможет добивать новый боеприпас для HIMARS или M270. Дальность поражения составляет около 160 км. Благодаря этому ВСУ смогут наносить удары по оккупированному Джанкою, Мариуполю, Луганску. Более того GLSDB, достанут на территорию РФ в Белгородской области РФ. Украинские военные смогут бить по оккупированным портам в Азовском море.

[ + – ] Приблизительная карта, что попадает в зону действия новых боеприпасов

Напомним, 18 января сообщали, что США готовятся передать Украине крылатые бомбы GLSDB.

Аналитик Def Mon составил карту, куда смогут добивать крылатые бомбы с дальностью поражения в 160 км.