Як працюють крилаті бомби GLSDB, які США передадуть Україні (фото)

Бомби GBU-39 "схрещують" із ракетним двигуном від звичайної ракети для HIMARS. Вони зможуть літати далі, але повільніше. Російське ППО, на думку аналітика Томаса Тейнера, не зможе перехоплювати GLSDB.

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Очікується, що у новому пакеті військової допомоги Україні США анонсують передачу крилатих бомб GLSDB. Італійський військовий аналітик та колишній військовий Томас Тейнер розповів, як працює новинка.

GLSDB – це керована бомба малого діаметра наземного запуску, що складається з авіабомби GBU-39 та ракетного двигуна від M26 MLRS. М26 — це звичайна ракета для M270 і HIMARS. Тому для створення GLSDB потрібно розбирати стандартні ракети, яких, як зазначає аналітик, багато на складах.

[ + – ] Бомби GBU-39 не пристосовані до українських літаків

Бомба GBU-39 — це керована бомба, що планує, яка працює по GPS. Спочатку її розробляли як авіабомбу для винищувачів та бомбардувальників НАТО.

Як працює крилата бомба?

Запускається крилата бомба з реактивної установки M270 або HIMARS. Після випуску бомби розправляються крила, і вона летить до своєї мети. Це накладає два обмеження — GLSDB летять повільніше і можуть вражати лише стаціонарні цілі. Щоб знищувати рухому мету, ракета повинна мати спеціальну головку самонаведення, її повинні наводити лазерним променем з безпілотника або літака.

[ + – ] GLSDB без лазерного наведення [ + – ] GLSDB з головкою самонаведення для ураження рухомих цілей

Тому крилаті бомби GLSDB не зможуть вражати рухомі цілі в Україні. Якщо припустити, що українські літаки чи БПЛА можуть запускати GBU-39, то повітряному судну потрібно буде зайти до зони дії російського ППО, що поставить їх під загрозу.

І найголовніше, як зазначає Тейнер, GLSDB — це нова розробка, яка ще не виробляється серійно. У великій кількості існують як ракети M26, так і бомби GBU-39. Потрібно створювати спеціальні кріплення, які зроблять бомби крилатими. Тому ця передача їх в Україну займе певний час. Також Тейнер закликав не плутати ракети GBU-39, GBU-39/B, GBU-53, GBU-53B та GBU-39A/B. Остання версія – це нова розробка. Корпус ракети виготовлений з вуглецевого волокна і заповнений вибуховою речовиною DIME для більш цілеспрямованого вибуху. Україна її, на думку аналітика, не отримає.

[ + – ] GBU-30A/B з корпусом із вуглецевого волокна

Проте Росія, мабуть, не зможе перехоплювати крилаті бомби GLSDB, оскільки радар не зможе їх виявити.

Куди можуть добивати крилаті бомби GLSDB?

OSINT-аналітик під ніком Def Mon склав карту, куди зможе добивати новий боєприпас для HIMARS або M270. Дальність ураження становить близько 160 км. Завдяки цьому ЗСУ зможуть завдавати ударів по окупованому Джанкою, Маріуполю, Луганську. Більше того, GLSDB дістануть на територію Бєлгородської області у РФ. Українські військові зможуть бити по окупованих портах в Азовському морі.

[ + – ] Приблизна карта, що потрапляє до зони дії нових боєприпасів

Нагадаємо, 18 січня повідомляли, що США готуються передати Україні крилаті бомби GLSDB.

Аналітик Def Mon склав карту, куди зможуть добивати крилаті бомби з дальністю поразки 160 км.