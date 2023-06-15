Україна отримає вітчизняні балістичні та крилаті ракети до кінця війни, - Чмут

До початку повномасштабної війни в Україні було щонайменше два проєкти створення ракет. ОТРК "Грім" з дальністю до 500 км і РК "Нептун", який можна переробити для ударів по наземних цілях.

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Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут під час сесії запитань у твіттері ствердно відповів на запитання про те, чи отримає Україна власні ракети до кінця війни. Про це він написав ввечері 14 червня.

Тарас Чмут зробив сесію запитань у твіттері 14 червня. Користувач з ніком "Київ" спитав, чи будуть в Україні власні крилаті та балістичні ракети до кінця війни. На це директор фонду відповів ствердно.

Відповідь Чмута на питання про ракети

Які балістичні та крилаті ракети може отримати Україна?

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну різні підприємства розробляли чи казали про наміри розробити українські ракети. Оперативно-тактичний комплекс "Грім" один з таких проєктів. Ще у 2006 році почалися перші спроби створити заміну для радянської "Точки У". Розробка відбувалась під назвою "Сапсан", "Грім" — це експортна назва.

ОТРК "Грім" під час параду на День незалежності Фото: military-informant.com

Озвучувались плани створити ракету, яка зможе уражати цілі на відстані до 500 км у версії для ЗСУ та до 280 км у версії на експорт. Через брак фінансування проєкт так і не пішов у серію. Відомо, що на фінансування Саудівської Аравії створили одну чи дві машини з 12 ракетами, проте достеменно невідомо, чи їх передали замовнику.

Станом на 2021 рік готовність "Грому", за оцінками Міноборони, перевищувала 80%. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово зʼявлялися чутки про застосування ракет "Сапсан". У вересні 2022 року СБУ затримувала працівницю КБ "Південне", яка працювала на ФСБ. Вона мала дані з грифом "секретно". За версією слідства, вона передавала росіянам інформацію про те, що розробка "Грому" уже майже завершилась.

Потім "Українська правда" писала, що за її даними "Грім" активно розробляють, проте офіційні особи відмовляються коментувати інформацію. РФ вже неодноразово стверджувала про нібито перехоплення ракет ОТРК "Грім".

РК-360МЦ "Нептун" Фото: Укроборонпром

Якщо "Грім" був би балістичним комплексом, то крилату ракету Україна могла б отримати переробивши "Нептун". Крилата ракета РК-360 "Нептун" створена для ударів по морських цілях. Проте головний конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростельов казав, що ракету можна переробити для ураження наземних цілей. Для цього потрібно було додаткове фінансування. Дальність морського варіанту ракети складає 280 км.

Врешті у серпні 2021 року в Україні схвалили ракетну програму до 2031 року. Секретар РНБО Олексій Данилов казав, що на це виділять 200 млрд гривень впродовж 10 років. Серед розробок називався "Нептун", "Грім", РСЗВ "Верба" та "Вільха", а також авіаракети УП-277 для радянських винищувачів.