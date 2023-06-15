Россияне убежали: 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожила позиции войск РФ (видео)

После артиллерийского удара Вооруженных сил Украины часть российских захватчиков сбежала через поле, а рядом с ними разрывались снаряды.

Related video

Российские захватчики сбежали со своих позиций, когда 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила артиллерию. Об этом сообщил в Facebook Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

На видео можно увидеть, что оккупанты обустроили укрытие среди поля. Они нарыли окопов и создали блиндажи.

Затем начался артиллерийский удар Вооруженных сил Украины. После этого часть из них начала убегать через поле, а рядом с ними разрывались украинские снаряды.

Война в Украине в июне 2023 года

Летом 2023 года наблюдается активизация боевых действий на фронте. Украинские военные регулярно уничтожают технику и личный состав русских войск.

Так, 4 июня артиллеристы 26 бригады ВСУ уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики организовали позиции для артиллерийской системы в густой растительности, но установка была ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины.

Подразделения ВСУ 7 июня уничтожили "Урал", который оккупанты спрятали в лесу. Транспонирующее средство захватчики тщательно спрятали среди деревьев. Посредством беспилотников артиллеристы получили точные координаты расположения. Впоследствии артиллерийские подразделения открыли огонь и успешно ликвидировали цель.

ВСУ 12 июня ударным дроном уничтожили танк Т-80 под Купянском. По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину оккупанты потеряли 3936 танков, пять из них – за последние сутки.

Морпехи ВСУ 15 июня уничтожили ударный вертолет ВКС РФ Ка-52 "Аллигатор". Где именно произошла ликвидация авиационной техники противника, защитники не назвали.

Напомним, 14 июня танк россиян атаковал позиции ВСУ и "самоуничтожился". Тяжелая бронетехника передвигалась вблизи лесополосы и хаотично вела огонь, но впоследствии была ликвидирована.