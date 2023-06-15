Якщо контрнаступ України вдасться, то Росія програє війну, — Зеленський (відео)

За словами президента України, контрнаступ просувається непогано. Але героїчні захисники України стикаються із відчайдушним опором російських окупантів.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Кремль програє поточну битву, війну зрештою для російського керівництва буде програно. Про це він сказав в інтерв'ю NBC.

За словами президента, контрнаступ просувається непогано. "Наші героїчні люди, наші війська на полі бою стикаються з відчайдушним опором. Тому що Росії програти цю битву Україні це, я сказав би, програти війну", — сказав він.

Володимир Зеленський — про хід контрнаступу України 2023

Нагадаємо, що бійці ОМБр ім. короля Данила знищили позиції військ РФ. Після артудара ЗСУ частина російських окупантів змушена була рятуватися втечею через поле, поблизу них розривалися снаряди.

Також повідомлялося, що Україна отримає вітчизняні балістичні та крилаті ракети до кінця війни. До повномасштабного вторгнення російських військ Україна мала щонайменше два проєкта з розробки ракет. Це ОТРК "Грім" з дальністю до 500 км та РК "Нептун". Останні можна переробити для завдання ударів по наземних мішенях.

У військових безпілотників з'явиться можливість відстежувати сотні цілей, використовуючи новий модуль BlackKite IR. Система важить 17 кг та встановлюється на великий повітряний транспорт чи БПЛА. Радіус дії сенсорів – близько 16 кв. км на висоті 36 км.