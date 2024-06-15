В ВСУ впервые засветилась датская САУ M109A3DK: детали (фото)

Дания передавала САУ M109 под видом запчастей, но вероятно, в ВСУ отремонтировали артустановку и вернули ее в строй.

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Украинские военные в рамках военной помощи получали запчасти к САУ М109 от Дании. Однако сейчас стало известно, что по крайней мере одна полноценно используется в ВСУ. Видео опубликовал украинский военный Олег Костров на своей странице в Фейсбуке.

Датская 155-мм M109A3DK была отправлена в Украину с сохраненным камуфляжем и бортовым номером 45.266. Официального анонса поставки именно артустановок не было. В списке военной помощи Украине говорится о САУ M109 в виде запчастей.

САУ M109 в виде запчастей, свидетельствует скриншот с сайта Минобороны Дании

Как сообщает аналитик Ханс Тино Хансен, Украина получила одну из трех М109 датской армии, которую не отправили в музей. Армия Дании вывела из эксплуатации САУ M109A3DK.

На переднем плане САУ M109A3DK в Дании. Именно ее получили ВСУ

Индекс DK в названии означает, что Дания имеет модифицированную версию САУ M109A3 национальным производителем. Они прошли модернизацию в 1980-х годах. Были установлены новые тормоза, генератор Honda, гусеницы Diehl и пушка М185 удлиненной длины. Всего на вооружении Дании было 76 машин M109.

Напомним, 30 марта САУ Paladin уничтожила российскую БМП-3 прямо на ходу.

1 февраля армия США заказала дополнительную партию САУ M109A7 на 400 млн долларов. Это последняя модернизация артустановок семейства M109.