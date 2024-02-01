Армия США заказала дополнительную партию САУ М109А7 на $400 млн

Артустановка M109A7 является последней модернизацией машин семейства М109. Она получила ряд обновлений и автоматизаций.

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Компания BAE Systems получила контракт от армии США на сумму 418 млн долларов на производство и поставку новых САУ M109A7 и машин с боеприпасами М992А3. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Контракт на 418 млн долларов предусматривает производство и поставку САУ M109A7 и гусеничных бронированных машин артиллерийского обеспечения M992A3. Количество машин, которые получит армия США, не озвучивается. Новые установки должны поступить на вооружение до 2025 года. Первоначальный контракт на производство M109A7 был подписан в 2017 году, благодаря последнему контракту общая программа уже привлекла 2,5 млрд долларов.

"Поле боя постоянно меняется, но ABCT (боевая группа армейской бронетанковой бригады) может быть уверенным в возможности косвенной огневой поддержки, которую предоставляет эта машина", — заявил Дэн Фурбер, директор по производству наземных транспортных средств в бизнесе Combat Mission Systems компании BAE Systems.

М109А7 Фото: BAE Systems

M109A7 — это последняя модернизация семейства машин M109. Самоходная артустановка является основной в боевых группах армейских бронетанковых бригад армии США. В рамках модернизации артустановка получила цифровую систему управления огнем и полуавтоматическую систему заряжания. Также разработчикам удалось увеличить размер боекомплекта благодаря замене гидравлических приводов на электрические.

Также M109A7 имеет частичную унификацию с БМП Bradley. Отслеживать состояние систем экипаж может с помощью компьютерной системы слежения.

Напомним, 13 ноября армия США заказала еще одну партию самых современных САУ М109А7.

10 октября в США провели успешное испытание снаряда Ramjet 155, который способен вести стрельбу на расстояние 150 км.