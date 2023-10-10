В США испытали самый дальнобойный снаряд Ramjet 155: что известно (видео)

Боеприпас имеет реактивный прямоточный двигатель, который должен позволить вести стрельбу на расстояние в 150 км. Испытания прошли успешно.

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Компания Boeing показала совместную разработку с компанией Nammo боеприпаса Ramjet 155 с дальностью 150 км. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

В штате Вирджиния был установлен рекорд по самому длинному испытанию прямоточного выстрела артиллерийским 155-мм снарядом Ramjet 155. Выстрел осуществлялся из перспективной артиллерии большой дальности, которая имеет пушку длиной 58 калибров.

"Наша цель состояла в том, чтобы продемонстрировать способность безопасно работать с системой ERCA и подтвердить нашу эффективность. Обе цели были достигнуты", — сказал Гил Гриффин, исполнительный директор Boeing Phantom Works.

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Особенностью боеприпаса является конструкция, которая состоит из компьютера миссии, как у корректированных бомб JDAM, а также прямоточный реактивный двигатель. Если изначально разработчики хотели добиться расстояния 75 километров, то теперь речь идет о 150 км. Но такая дальность зависит от артиллерийской системы, из которой они запускаются. При этом деталей относительно конструкции нет.

Прошлогодний выстрел из гаубицы снарядом Ramjet 155 Фото: Boeing

"Технология прямоточного реактивного двигателя предвещает революцию в артиллерии, значительно расширяя радиус действия и предоставляя стратегические преимущества пользователей", — резюмировал Гриффин.

В прошлом году было успешное испытание Ramjet 155, которое также было рекордным по дальности. Не исключено, что в дальнейшем боеприпас получит головку самонаведения, чтобы поражать большее разнообразие целей.

Напомним, в США пересматривают стратегию применения танков из-за боевых действий в Украине.

6 октября в Канаде призвали увеличить производство боеприпасов, потому что их может не хватать даже для учений.