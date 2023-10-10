В США випробували найдалекобійніший снаряд Ramjet 155: що відомо (відео)

Боєприпас має реактивний прямоточний двигун, який має дозволити вести стрільбу на відстань у 150 км. Випробування пройшло успішно.

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Компанія Boeing показала спільну розробку з компанією Nammo боєприпасу Ramjet 155 з дальністю 150 км. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

У штаті Вірджинія був встановлений рекорд з найдовшого випробування прямоточного пострілу артилерійським 155-мм снарядом Ramjet 155. Постріл здійснювався з перспективної артилерії великої дальності, яка має гармату довжиною 58 калібрів.

"Наша мета полягала в тому, щоб продемонструвати здатність безпечно працювати з системою ERCA і підтвердити нашу ефективність. Обидві цілі були досягнуті", — сказав Гіл Гріффін, виконавчий директор Boeing Phantom Works.

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Особливістю боєприпасу є конструкція, яка складається з компʼютером місії, як у планувальних бомб JDAM, а також прямоточний реактивний двигун. Якщо спочатку розробники хотіли добитися відстані 75 кілометрів, то тепер мова йде про 150 км. Але така дальність залежить від артилерійської системи, з якої вони запускаються. При цьому деталей щодо конструкції немає.

Минулорічний постріл з гаубиці снарядом Ramjet 155 Фото: Boeing

"Технологія прямоточного реактивного двигуна віщує революцію в артилерії, значно розширюючи радіус дії та надаючи стратегічні переваги користувачам", — резюмував Гріффін.

Минулого року було успішне випробування Ramjet 155, яке також було рекордним по дальності. Не виключено, що надалі боєприпас отримає головку самонаведення, щоб уражати більше різноманіття цілей.

Нагадаємо, у США переглядають стратегію застосування танків через бойові дії в Україні.

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