"Не вистачить навіть для навчань": Канада закликає збільшувати виробництво боєприпасів

Канада виготовляє 3000 боєприпасів на місяць і попри повномасштабну війну в Україні, вони досі не збільшили обʼємів. Командувач армії бачить в цьому загрозу для країни.

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Начальник штабу оборони генерал канадської армії та представник НАТО Уейн Ейр під час виступу в парламенті закликав нарощувати виробництво боєприпасів Канаді та іншим союзникам по НАТО. Про це повідомляє CBC.

Провідний офіцер попереджає союзників, що їхній дефіцит боєприпасів досяг кризового стану. Він закликав до термінових дій, щоб наростити виробництво критично важливих артилерійських боєприпасів. Він також додав, що якщо інтенсивність бойових дій буде такою ж, як в Україні, то Канаді вистачить боєприпасів на кілька днів.

Більшість країн НАТО підписують контракти, щоб наростити виробництво, але цього досі не зробила Канада.

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"Я дуже стурбований нашими запасами боєприпасів. Сили високої готовності НАТО просять нас мати так звані 30-денні запаси. Якби ми використовували боєприпаси [з] тією ж швидкістю, з якою ми бачимо в Україні, у деяких випадках ми б вичерпалися за кілька днів, а на поповнення запасів знадобилися б роки", — зауважив Ейр.

За його оцінками Україна вистрілює по 5000 боєприпасів на добу, щоб відбити російське вторгнення. Але проблема в тому, що в Канаді є 5 компанія для виробництва снарядів. За місяць виготовляється 3000 155-мм боєприпасів. Проте попри початок повномасштабної війни в України ще в лютому 2023 року, виробництво у Канаді не наростили.

Окрім цього країні слід зосередитись на снарядах М-795, а не М-107, бо вони точніше, смертоносніші та мають більшу дальність та радіус вибуху. У Міноборони заявили, що зараз тривають переговори з виробниками з приводу виробництва боєприпасів. Дві приватні компанії запропонували майже рік тому створити виробничу лінію для виготовлення М-795 за 200 млн доларів. Його схвалили й рекомендували уряду.

"З того часу оцінки галузі подвоїлися до 400 мільйонів доларів, і зараз ми переглядаємо ці інвестиції", — сказав представник Міноборони, який відповідає за закупівлі, Трой Кросбі.

Він також додав, що гроші потрібні лише на виробничі лінії, на придбання боєприпасів знадобляться окремі інвестиції. Наразі термінів прийняття або не прийняття пропозиції виробників немає. Але відомо, що на будівництво виробничих ліній піде 3 роки.

Також у виданні наводять дані постачання боєприпасів Україні. Було відправлено 5 партій на 40 тисяч 155-мм боєприпасів. Половина з них була придбана у США, інша — взята зі складів. Окрім артилерійських снарядів були передані танкові — 1800 105-мм боєприпасів. Ейр підсумував, що якщо тенденція збережеться, то деяким країнам ледве вистачатиме снарядів для проведення навчань.

Нагадаємо, в Італії заявили, що в них закінчується зброя, яку можна передати Україні.

Також ВМС США замовили новаторські боєприпаси до корабельної гармати Mk110.