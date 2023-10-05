Маневрові снаряди: ВМС США замовили новаторські боєприпаси до корабельної гармати Mk110

Розробники снаряда з Northrop Grumman зазначили, що інноваційний 57-мм боєприпас ідентифікуватиме, відстежуватиме і наводитиметься на ціль, безперервно маневруючи в польоті.

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ВМС США уклали контракт із компанією Northrop Grumman на розробку 57-мм керованих боєприпасів для корабельної гармати Mk110 Naval Gun Mount. Це новаторська розробка — фугасний снаряд буде здатний безперервно маневрувати в польоті під час руху до заданої цілі, пишуть оглядачі Defence Mirror.

Об'єктом випробувань буде обрано морську артилерійську установку Mk110, а основним завданням стане ретельне тестування і поступове вдосконалення боєприпасу для досягнення необхідних показників.

"Унікальні можливості 57-мм керованого фугасного боєприпасу полягають у його здатності плавно і безперервно маневрувати в польоті при наведенні на задану ціль", — йдеться в матеріалі.

57-мм керований боєприпас для корабельної гармати Mk110

Боєприпас спеціально розроблений для захисту від швидких наземних загроз, безпілотників і загроз від групових об'єктів. Для цього керований снаряд оснащений вбудованим шукачем, який ефективно відстежує рухомі цілі. Крім того, він оснащений детонатором, здатним автономно визначати оптимальний режим роботи: ближній або точковий підрив для оптимального ураження і нейтралізації наміченої цілі.

Коментарі розробників

Віцепрезидент компанії Northrop Grumman Дейв Файн зазначив, що новий 57-мм керований боєприпас виділяється своєю унікальною здатністю самостійно ідентифікувати та відстежувати ціль, а також наводитися на неї.

"Наші нові 57-мм керовані боєприпаси воістину інноваційні у своїй здатності ідентифікувати, відстежувати й наводитися на ціль. Вони дадуть змогу військово-морському флоту розширити можливості з відбиття рухомих загроз і підвищити точність боротьби з ними", — заявив Файн.

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Таким чином, з появою нового керованого боєприпасу ВМС отримають економічно ефективний засіб боротьби з малорозмірними і швидкорухомими загрозами без необхідності внесення змін до системи озброєння.

Раніше повідомлялося, що американський адмірал Джон Аквіліно розповів про перспективу застосування лазерного озброєння. За його словами, США треба шукати більше асиметричних переваг у потенційному конфлікті з Китаєм.