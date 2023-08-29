"Ми найбільший полігон у світі": ВМС США хочуть більше випробувань лазерної зброї

Індо-тихоокеанський регіон буде на передовій у потенційному конфлікті з Китаєм. Тому їм необхідна зброя, яка зможе знищувати цілі зі швидкостю світла.

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Командувач ВМС США в Індійсько-тихоокеанському регіоні адмірал Джон Аквіліно заявив, що їм треба шукати більше асиметричних переваг у потенційному конфлікті з Китаєм. Серед них можливості лазерної зброї. Про це повідомляє Defense News.

Командування Індійсько-тихоокеанського регіону зацікавлене у нарощуванні кількості випробувань та розгортання зброї спрямованої дії або лазерної дії.

"Я дуже підбадьорений можливостями високоенергетичного лазера, з якими експериментують і які використовують", — заявив Аквіліно на конференції "Нові технології для оборони".

США та інші держави десятиліттями намагаються створити зброю спрямованої енергії, яка б змогла уражати цілі зі швидкістю світла. За останні три роки Пентагон інвестував 3 млрд доларів для таких робіт. В основному існує два типу озброєння направленої дії: високоенергетичний лазер та високопотужна мікрохвильова (ЕМІ). Перший є по суті лазерним променем, який може пропалити чи осліпити ціль. Другий — хвиля енергії, яка перенавантажує або плавить електронні компоненти цілі.

ВМС США вже мають на озброєнні лазер від Lockheed Martin під назвою HELIOS та ODIN. Вони можуть боротись з БПЛА, малими човнами та різними системами збору розвідувальної інформації. Обидва встановлені на есмінцях.

"Ключовим моментом є прискорення. Якщо така можливість існує, і ми зможемо виконати замовлення за 18-24 місяці, я готовий замовити її. Я готовий експериментувати з нею вже завтра. У мене найбільший полігон для випробувань у світі", — заявив Аквіліно.

Нагадаємо, 28 серпня писали, що США отримали лазерну зброю Phantom розміром із холодильник. Він має потужність 10 кВт.

18 серпня ЗМІ писали, що США має успіхи в розробці лазерної зброї. Технологію ще треба покращити: зменшити вагу та розміри.