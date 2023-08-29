"Мы самый большой полигон в мире": ВМС США хотят больше испытаний лазерного оружия

Индо-тихоокеанский регион будет на передовой в потенциальном конфликте с Китаем. Поэтому им необходимо оружие, которое сможет уничтожать цели со скоростью света.

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Командующий ВМС США в Индийско-тихоокеанском регионе адмирал Джон Аквилино заявил, что им надо искать больше асимметричных преимуществ в потенциальном конфликте с Китаем. Среди них возможности лазерного оружия. Об этом сообщает Defense News.

Командование Индийско-тихоокеанского региона заинтересовано в наращивании количества испытаний и развертывания оружия направленного действия или лазерного действия.

"Я очень ободрен возможностями высокоэнергетического лазера, с которыми экспериментируют и которые используют", — заявил Аквилино на конференции "Новые технологии для обороны".

США и другие государства десятилетиями пытаются создать оружие направленной энергии, которое бы смогло поражать цели со скоростью света. За последние три года Пентагон инвестировал 3 млрд долларов для таких работ. В основном существует два типа оружия направленного действия: высокоэнергетический лазер и высокомощная микроволновая (ЭМИ). Первый является по сути лазерным лучом, который может прожечь или ослепить цель. Второй — это волна энергии, которая перегружает или плавит электронные компоненты цели.

ВМС США уже имеют на вооружении лазер от Lockheed Martin под названием HELIOS и ODIN. Они могут бороться с БПЛА, малыми лодками и различными системами сбора разведывательной информации. Оба установлены на эсминцах.

"Ключевым моментом является ускорение. Если такая возможность существует, и мы сможем выполнить заказ за 18-24 месяца, я готов заказать ее. Я готов экспериментировать с ней уже завтра. У меня самый большой полигон для испытаний в мире", — заявил Аквилино.

Напомним, 28 августа писали, что США получили лазерное оружие Phantom размером с холодильник. Он имеет мощность 10 кВт.

18 августа СМИ писали, что США имеет успехи в разработке лазерного оружия. Технологию еще надо улучшить: уменьшить вес и размеры.