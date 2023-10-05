Маневрирующие снаряды: ВМС США заказали новаторские боеприпасы к корабельной пушке Mk110

Разработчики снаряда из Northrop Grumman отметили, что инновационный 57-мм боеприпас будет идентифицировать, отслеживать и наводиться на цель, непрерывно маневрируя в полете.

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ВМС США заключили контракт с компанией Northrop Grumman на разработку 57-мм управляемых боеприпасов для корабельного орудия Mk110 Naval Gun Mount. Это новаторская разработка — фугасный снаряд будет способен непрерывно маневрировать в полете при движении к заданной цели, пишут обозреватели Defence Mirror.

В качестве объекта испытаний будет выбрана морская артиллерийская установка Mk110, а основной задачей станет тщательное тестирование и постепенное совершенствование боеприпаса для достижения необходимых показателей.

"Уникальные возможности 57-мм управляемого фугасного боеприпаса заключаются в его способности плавно и непрерывно маневрировать в полете при наведении на заданную цель", — говорится в материале.

57-мм управляемый боеприпас для корабельного орудия Mk110

Боеприпас специально разработан для защиты от быстрых наземных угроз, беспилотников и угроз от групповых объектов. Для этого управляемый снаряд оснащен встроенным искателем, который эффективно отслеживает движущиеся цели. Кроме того, он оснащен взрывателем, способным автономно определять оптимальный режим работы: ближний или точечный подрыв для оптимального поражения и нейтрализации намеченной цели.

Комментарии разработчиков

Вице-президент компании Northrop Grumman Дэйв Файн отметил, что новый 57-мм управляемый боеприпас выделяется своей уникальной способностью самостоятельно идентифицировать и отслеживать цель, а также наводиться на нее.

"Наши новые 57-мм управляемые боеприпасы поистине инновационны в своей способности идентифицировать, отслеживать и наводиться на цель. Они позволят военно-морскому флоту расширить возможности по отражению движущихся угроз и повысить точность борьбы с ними", — заявил Файн.

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Таким образом, с появлением нового управляемого боеприпаса ВМС получат экономически эффективное средство борьбы с малоразмерными и быстродвижущимися угрозами без необходимости внесения изменений в систему вооружения.

Ранее сообщалось, что американский адмирал Джон Аквилино рассказал о перспективе применения лазерного вооружения. По его словам, США надо искать больше асимметричных преимуществ в потенциальном конфликте с Китаем.