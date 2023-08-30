США готовит "квантовый ответ" Китаю: какими системами Пентагон вооружит войска

Американская армия получит от Конгресса как минимум $52,5 млн на разработку специальных квантовых систем для ВМС и сухопутных войск.

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Министерство обороны США собирается активно работать над новыми инициативами в области квантовой науки и собирается значительно усилить исследования в этой сфере в 2024 финансовом году, сообщает Shephardmedia. К таким шагам Пентагон подстегивают наблюдая за успехами Китая в своей оборонной сфере, ведь КНР так же делает упор на квантовые вычисления для военных целей.

Том Халверсон, ученый по квантовым технологиям из Booz Allen Hamilton (BAH), отметил, что квантовое зондирование и квантовые вычисления имеют прямое применение в военной сфере и "окажут большое влияние на национальную оборону". По его словам, квантовые датчики могут радикально улучшить возможности сбора и анализа сигналов благодаря как увеличению чувствительности, так и уменьшению размера элементов. С точки зрения ученого, использование квантовых компьютеров для ускорения критического моделирования и симуляций, необходимых для характеристики свойств новых оружейных материалов, могло бы радикально снизить затраты Минобороны и помочь в быстрой разработке новых видов вооружений или модификации уже существующих.

И если с квантовым зондированием у армии США отмечается хороший прогресс, то сами квантовые вычисления отстают от Китая. Поэтому Министерство обороны запросило $17,8 миллиардов на 2024 финансовый год для проектов и программ, связанных с квантовыми технологиями. Комитет Сената по ассигнованиям утвердил этим летом выделение дополнительных $52,5 миллионов на поддержку квантовых разработок военных.

Подразделения и агентства Пентагона уже активно работают в этой области. Например, армейская исследовательская лаборатория (DEVCOM ARL) объявила о разработке нового квантового устройства, которое может одновременно хранить множество паттернов квантового возбуждения. Эта система откроет возможности для создания квантовой сети, которая обеспечит мощные вычислительные и сенсорные возможности.

Тем временем ВВС США активно работает с PsiQuatum Corp для разработки к марту 2024 года волноводного соединителя с низкими потерями и встроенными детекторами с квантовыми возможностями. Компания выиграла контракт на $22,5 миллиона на проведение таких работ. Компания IonQ Inc в прошлом году так же стала сотрудничать с ВВС США в качестве поставщика квантового компьютера с захваченными ионами, который сможет создавать квантовые алгоритмы для различных оборонных приложений. К сентябрю 2025 года система должна начать функционировать.

DARPA — еще одна служба, заинтересованная в области квантовых вычислений. Там запустили программу "Синтетические квантовые наноструктуры" (SynQuaNon) для разработки новых материалов, обеспечивающих расширенные функциональные возможности и новые возможности для квантовой информатики. В рамках программы будут исследованы новые искусственные материалы, такие как метаматериалы, материалы с наноструктурами и квантовые гетероструктуры, которые позволяют использовать более высокие рабочие температуры, чтобы значительно снизить требования к размеру, весу и мощности будущих систем вооружений.

Ранее Фокус писал, что загадочный 4D-метаматериал поможет развитию квантовых вычислений. Этот материал способен управлять энергетическими волнами на поверхности твердого вещества и это раскроет секрет механизма вибраций через твердую поверхность объектов.