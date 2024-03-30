Уникальный случай: САУ Paladin уничтожила российскую БМП прямо на ходу (видео)

Украинские военные уничтожили вражескую боевую машину пехоты с помощью аэроразведки и САУ M109.

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Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую БМП-3, которая находилась в движении. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбук.

Аэроразведка с тепловизионной камерой обнаружила БМП-3 российской армии, которая двигалась по дороге. Самоходная артиллерийская установка M109 Paladin навелась и ликвидировала вражескую боевую машину с первого выстрела.

"Уникальный случай. [...] Одноразовая бронетехника оккупантов продолжает выезжать на поле боя. Стальные воины 47 ОМБр минусуют все вражеские "коробочки", — подписали видео в 47-й бригаде.

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БМП-3 — это советская/российская боевая машина пехоты. Основным назначением машины является перевозка личного состава к переднему краю. Бронирование машины способно выдержать 30-мм пушку в лоб, а сама имеет на вооружении 30 или 100-мм пушку. По данным Oryx, российские войска потеряли 411 БМП-3, что в разы меньше БМП-1 и БМП-2, которых было потеряно 687 и 1207 соответственно. Также украинские военные захватили 52 БМП-3.

Напомним, 28 марта ВСУ уничтожили редкую реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 армии РФ.

Ранее в ISW писали, что ВС РФ вошли в центр Новомихайловки, которая рядом с Марьинкой. Бойцы ВСУ продолжают держать оборону под вражеским натиском.