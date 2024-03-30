Унікальний випадок: САУ Paladin знищила російську БМП прямо на ходу (відео)
Українські військові знищили ворожу бойову машину піхоти за допомогою аеророзвідки та САУ M109.
Артилеристи 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську БМП-3, яка перебувала в русі. Про це повідомляє пресслужба бригади у "фейсбуці".
Аеророзвідка з тепловізійною камерою виявила БМП-3 російської армії, яка рухалася по дорозі. Самохідна артилерійська установка M109 Paladin навелася та ліквідувала ворожу бойову машину з першого пострілу.
"Унікальний випадок. […] Одноразова бронетехніка окупантів продовжує виїжджати на поле бою. Сталеві воїни 47 ОМБр мінусують усі ворожі "коробочки", — підписали відео в 47-й бригаді.Важливо
БМП-3 — це радянська / російська бойова машина піхоти. Основним призначенням машини є перевезення особового складу до переднього краю. Бронювання машини здатне витримати 30-мм гармату в лоб, а сама має на озброєні 30 або 100-мм гармату. За даними Oryx, російські війська втратили 411 БМП-3, що в рази менше за БМП-1 і БМП-2, яких було втрачено 687 і 1207 відповідно. Також українські військові захопили 52 БМП-3.
Нагадаємо, 28 березня ЗСУ знищили рідкісну реактивно-бомбометну установку РБУ-6000 армії РФ.
Раніше в ISW писали, що ЗС РФ увійшли до центру Новомихайлівки, що поруч із Марʼїнкою. Бійці ЗСУ продовжують тримати оборону під ворожим натиском.