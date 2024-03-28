ЗСУ знищили рідкісну реактивно-бомбометну установку РБУ-6000 армії РФ (відео)

Через дефіцит артилерії російські війська встановлюють корабельні системи на вантажівки чи тягачі. Цю машину було знищено в тимчасово окупованому Бахмуті.

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Українські військові 45-ї окремої артилерійської бригади спільно з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою знищили російську самохідну реактивно-бомбометну установку РБУ-6000. Про це повідомляє пресслужба 45-ї ОАБр.

Аеророзвідка підрозділу зафіксувала вантажівку, на яку окупанти встановили РБУ-6000. При цьому ракетно-бомбова установка створена для інтеграції на надводні кораблі, щоб атакувати підводні човни. В ЗС РФ бракує артилерійських систем, тому вони почали ставити різні корабельні пускові на сухопутну техніку.

45-та ОАБр у тісній співпраці з 80-ю ДШБ виявили та знищили РБУ-6000 в тимчасово окупованому Бахмуті. У "Мілітарному" наводять точні координати події 48.577383, 37.993591.

Російські війська встановлюють РБУ-6000 на вантажівки "Урал 4320", тягачі МТ-ЛБ і навіть на танки. Вперше такі машини зафіксували восени 2023 року. 213-мм установка призначена для запуску глибинних бомб. Дальність стрільби складає до 5200 метрів. Наведення має відбуватись системою керування вогнем "Буря", але зазвичай росіяни встановлюють РБУ-6000 без неї. Відтак точність залишається низькою. За потужністю одна снарядо-бомба РГБ-60 порівняна з "Градом".

На кораблях РБУ-6000 перезаряджається автоматично із підпалубних погребів, але на сухопутних машинах очевидно 113,6 кг снаряди заряджаються вручну.

Нагадаємо, РБУ-6000 вперше помітили на МТ-ЛБ російських військ.

В грудні минулого року військовий оглядач Олександр Коваленко писав, що ЗС РФ встановили А-22 "Огонь" на МТ-ЛБ.