Окупанти застосовують 3-тонні реактивні корабельні снаряди ОФ-45 з МТ-ЛБ, – оглядач (фото)

Ефективність стрільби, як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, в такому разі становить 800 метрів, а максимальною 4,5 км.

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Реактивний снаряд 140-мм ОФ-45 корабельних систем росіян А-22 "Огонь", а саме установки МС-227, російські окупанти вже тривалий час ставлять на МТ-ЛБ (в народі – "мотолига"). Подробиці повідомив військовий оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко у Telegram.

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Комплекс А-22 "Огонь", з його слів, входив до складу озброєння малих десантних кораблів на повітряній подушці проєкта 12322 "Зубр". Це унікальні судна, які випускали на суднобудівному заводі "Море" і "Алмаз". Основна частина критично важливих вузлів, наприклад, установка М35, вироблялися на території Україні.

Після окупації Криму, як зазначив експерт, росіяни планували відновити будівництво "Зубрів", але їхні виявилися марними. Ці зусилля виявилися марними настільки, що їхнє виробництво не тільки не відновили, а й почали знову виникати проблеми з ремонтом наявних.

"А-22 "Огонь", з унікальних "Зубрів", тепер встановлені на вельми не унікальні МТ-ЛБ", – зазначив він.

снаряд ОФ-45 Фото: Telegram Олександра Коваленка

Загалом вага повністю зарядженого А-22 "Огонь" разом з далекоміром ДВУ-3-БС становить 2,9 тонни.

Тобто, на "мотолигу" встановили тритонну реактивну систему. Ефективність стрільби в такому разі становить 800 метрів, а максимальна дальність — 4,5 км. Окрім цього, старі ОФ-45, зібрані на складах, не завжди детонують.

"Нанотехнології "другої" армії у світі", – зазначив фахівець.

Нагадаємо, 24 грудня оглядач пояснив плани РФ щодо свого угруповання в районі села Кринки. Бажаного результату командуванню загарбників застосування тактичних груп в районі села Кринки, як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, не дало.