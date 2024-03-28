ВСУ уничтожили редкую реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 армии РФ (видео)

Из-за дефицита артиллерии российские войска устанавливают корабельные системы на грузовики или тягачи. Эта машина была уничтожена во временно оккупированном Бахмуте.

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Украинские военные 45-й отдельной артиллерийской бригады совместно с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой уничтожили российскую самоходную реактивно-бомбометную установку РБУ-6000. Об этом сообщает пресс-служба 45-й ОАБр.

Аэроразведка подразделения зафиксировала грузовик, на который оккупанты установили РБУ-6000. При этом ракетно-бомбовая установка создана для интеграции на надводные корабли, чтобы атаковать подводные лодки. В ВС РФ не хватает артиллерийских систем, поэтому они начали ставить различные корабельные пусковые на сухопутную технику.

45-я ОАБр в тесном сотрудничестве с 80-й ДШБ обнаружили и уничтожили РБУ-6000 во временно оккупированном Бахмуте. В "Милитарном" приводят точные координаты события 48.577383, 37.993591.

Российские войска устанавливают РБУ-6000 на грузовики "Урал 4320", тягачи МТ-ЛБ и даже на танки. Впервые такие машины зафиксировали осенью 2023 года. 213-мм установка предназначена для запуска глубинных бомб. Дальность стрельбы составляет до 5200 метров. Наведение должно происходить системой управления огнем "Буря", но обычно россияне устанавливают РБУ-6000 без нее. Поэтому точность остается низкой. По мощности одна снарядо-бомба РГБ-60 сравнима с "Градом".

На кораблях РБУ-6000 перезаряжается автоматически из подпалубных погребов, но на сухопутных машинах очевидно 113,6 кг снаряды заряжаются вручную.

Напомним, РБУ-6000 впервые заметили на МТ-ЛБ российских войск.

В декабре прошлого года военный обозреватель Александр Коваленко писал, что ВС РФ установили А-22 "Огонь" на МТ-ЛБ.