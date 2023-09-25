Броневик с реактивным бомбометом РБУ-6000: в армии РФ появился очередной гибрид (фото)

Эксперты задаются вопросом, каким образом россияне будут заряжать корабельную установку 113 килограммовыми снарядами, так как никаких дополнительных устройств для этого не предусмотрено.

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В российских соцсетях появились фото многоцелевого бронированного транспортера МТ-ЛБ, на котором была установлена корабельная реактивная бомбометная установка РБУ-6000. По мнению обозревателей Defence Express россияне с одной стороны создали достаточно опасную модификацию, а с другой такое решение выглядит достаточно странным, так как пока непонятно, каким образом российские солдаты ее заряжают и управляют стрельбой.

Примечательно, что от такого решения недоумевают даже авторы российских каналов. В числе прочего, они предполагают, что такая техника предназначена или для береговой охраны, или для использования в ходе боевых действий.

"Зачем ставить на машину морскую систему для стрельбы глубинными бомбами — ответа пока нет. Либо для нужд береговой обороны, либо под использование на сухопутных ТВД, т.к. на бомбах есть контактный взрыватель", — пишут они.

Транспортировка броневика МТ-ЛБ с установкой РБУ-6000

Эксперты отметили, что очередной российский гибрид на базе МТ-ЛБ выглядит странным уже потому, что неизвестно, как вообще такая техника способна передвигаться. Дело в том, что по данным из открытых источников масса установки РБУ-6000 составляет 3,5 т, при этом броневик МТ-ЛБ рассчитан на нагрузку в 2,5 т, или способен взять на буксир объект весом до 6 т.

Кроме того интересно, как россияне намерены ее заряжать, так как вес одного боеприпаса к бомбомету составляет 113,6 кг, и никаких дополнительных устройств для заряжания на МТ-ЛБ (в отличие от кораблей) естественно нет, поэтому это придется делать вручную.

Также обозреватели напомнили, что еще в советские времена существовала практика установки таких систем на береговые стационарные установки, однако даже в таких случаях приходилось обустраивать специальные сооружения для боеприпасов.

Установка РБУ-6000

Установка РБУ-6000

Еще одной проблемой данного вооружения — точность стрельбы, так как вряд ли на МТ-ЛБ россияне поставили корабельную систему управления огнем.

"Поэтому скорее всего, стрельба происходит с точностью "куда-то в ту сторону", штатная скорострельность — 1 выстрел за 2,4 секунды, штатная дальность стрельбы — до 5,2 километров", — считают эксперты.

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Ранее сообщалось, что российские военные установили на бронемашину МТ-ЛБ 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". По мнению обозревателей Army Recognition, россияне таким образом хотели добиться мобильности для своего артиллерийского расчета.