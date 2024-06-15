В ЗСУ вперше засвітилась данська САУ M109A3DK: деталі (фото)

Данія передавала САУ M109 під виглядом запчастин, але ймовірно, в ЗСУ відремонтували артустановку й повернули її в стрій.

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Українські військові в межах військової допомоги отримували запчастини до САУ М109 від Данії. Проте зараз стало відомо, що принаймні одна повноцінно використовується в ЗСУ. Відео опублікував український військовий Олег Костров на своїй сторінці у Фейсбуці.

Данська 155-мм M109A3DK була відправлена в Україну зі збереженим камуфляжем та бортовим номером 45.266. Офіційного анонсу постачання саме артустановок не було. У списку військової допомоги Україні йдеться про САУ M109 у вигляді запчастин.

САУ M109 у вигляді запчастин, свідчить скріншот з сайту Міноборони Данії

Як повідомляє аналітик Ганс Тіно Гансен, Україна отримала одну з трьох М109 данської армії, яку не відправили у музей. Армія Данії вивела з експлуатації САУ M109A3DK.

На передньому плані САУ M109A3DK в Данії. Саме її отримали ЗСУ

Індекс DK у назві означає, що Данія має модифіковану версію САУ M109A3 національним виробником. Вони пройшли модернізацію у 1980-х роках. Було встановлено нові гальма, генератор Honda, гусениці Diehl та гармату М185 подовженої довжини. Загалом на озброєнні Данії було 76 машин M109.

Нагадаємо, 30 березня САУ Paladin знищила російську БМП-3 прямо на ходу.

1 лютого армія США замовила додаткову партію САУ M109A7 на 400 млн доларів. Це є остання модернізація артустановок сімейства M109.