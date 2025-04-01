В России челябинский депутат "случайно" застрелился из собственного ружья

Павел Избрехт с 2014 года возглавлял Челябинский цинковый завод. Официально сообщается, что на полигон он поехал, чтобы пристрелять новое ружье и погиб, перезаряжая оружие.

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Об этом сообщает Mgorsk.

46-летний Павел Избрехт управлял заводом с 2014 года и был депутатом заксобрания. Также сообщается, что он был опытным охотником и экстремалом. Однако смертельное ранение он получил в результате несчастного случая при перезарядке оружия.

Стрелковый полигон, где застрелился Павел Избрехт Фото: 74.ru

Инцидент произошел на стрелковом полигоне "Царская охота" под Челябинском утром 1 апреля.

Предварительно причиной смерти называют неосторожное обращение с оружием. Несколько выстрелов произошли, когда депутат высаживался с ружьем из автомобиля. Почему оружие было в боевом положении — выясняет следствие.

По данным росСМИ на полигон Павел Избрехт приехал для пристрелки нового ружья после того, как побывал на работе. На обратном пути он вышел из автомобиля и прозвучали выстрелы. Не сообщается, был ли кто-то в этот момент рядом, или депутат был один.

Знакомые утверждают, что он был опытным охотником и только на минувших выходных "завалил кабана", так что был в хорошем настроении.

Стрелковый полигон, где застрелился Павел Избрехт Фото: 74.ru

Павел Избрехт родился в 1979 году в Екатеринбурге. С отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". До 2011 года работал юристом в ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод". В 2014 году приехал в Челябинск на должность директора АО "ЧЦЗ".

Избрехт избрался депутатом областного парламента осенью 2021 года. На предстоящие выборы он не собирался выдвигать свою кандидатуру. Сообщается также, что он был женат и имел двоих детей.

Отдельно местные СМИ отмечают, что он был "талантливым руководителем" и под его руководством Челябинский цинковый завод стал "одним из образцовых предприятий цветной металлургии на Южном Урале".

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