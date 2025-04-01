У Росії челябінський депутат "випадково" застрелився з власної рушниці

Павло Ізбрехт із 2014 року очолював Челябінський цинковий завод. Офіційно повідомляється, що на полігон він поїхав, щоб пристріляти нову рушницю і загинув, перезаряджаючи зброю.

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Про це повідомляє Mgorsk.

46-річний Павло Ізбрехт керував заводом із 2014 року і був депутатом законодавчих зборів. Також повідомляється, що він був досвідченим мисливцем і екстремалом. Однак смертельне поранення він отримав унаслідок нещасного випадку під час перезаряджання зброї.

Стрілецький полігон, де застрелився Павло Ізбрехт Фото: 74.ru

Інцидент стався на стрілецькому полігоні "Царське полювання" під Челябінськом вранці 1 квітня.

Попередньо причиною смерті називають необережне поводження зі зброєю. Кілька пострілів сталися, коли депутат висаджувався з рушницею з автомобіля. Чому зброя була в бойовому положенні — з'ясовує слідство.

За даними росЗМІ, на полігон Павло Ізбрехт приїхав для пристрілки нової рушниці після того, як побував на роботі. На зворотному шляху він вийшов з автомобіля і пролунали постріли. Не повідомляється, чи був хтось у цей момент поруч, чи депутат був один.

Знайомі стверджують, що він був досвідченим мисливцем і тільки на минулих вихідних "завалив кабана", тож був у гарному настрої.

Стрілецький полігон, де застрелився Павло Ізбрехт Фото: 74.ru

Павло Ізбрехт народився 1979 року в Єкатеринбурзі. З відзнакою закінчив Уральську державну юридичну академію за спеціальністю "Юриспруденція". До 2011 року працював юристом у ВАТ "Середньоуральський мідеплавильний завод". У 2014 році приїхав до Челябінська на посаду директора АТ "ЧЦЗ".

Ізбрехт обрався депутатом обласного парламенту восени 2021 року. На майбутні вибори він не збирався висувати свою кандидатуру. Повідомляється також, що він був одружений і мав двох дітей.

Окремо місцеві ЗМІ зазначають, що він був "талановитим керівником" і що під його керівництвом Челябінський цинковий завод став "одним зі зразкових підприємств кольорової металургії на Південному Уралі".

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