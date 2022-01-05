На рубеже опасных перемен. За что Брюссель наказал Польшу и приведет ли это к распаду ЕС

Европейская комиссия сделала польским властям "подарок" на Рождество. Возбуждено процессуальное дело против правительства Польши из-за решения Конституционного суда о приоритете национального права и законодательства над общеевропейским.

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Эта процедура – ​​первый шаг к судебному иску в Европейский суд против Польши. Уже сейчас над Варшавой нависают огромные штрафы (1 миллион евро за каждый день плюс пеня за просрочку — с конца октября уже набежало несколько десятков миллионов), а финансовая помощь на восстановление после COVID-карантинов заморожена.

Как далеко могут зайти стороны в своем конфликте? Могут ли быть в нем победители и приведет ли он к Polexit – выходу Польши из ЕС?

За что ЕС наказал Польшу на 1 млн евро в день

Раздоры между европейскими органами власти и Польшей начались после прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" в 2015 году. С тех пор Еврокомиссия регулярно критикует Варшаву за урезание прав и свобод граждан, отклонение от общеевропейских ценностей, нарушение правовых норм Евросоюза. Особенно достается Польше за судебные реформы.

В Брюсселе считают, что правящая в Польше партия (единственная с момента падения в стране коммунизма в 1989 году, которая смогла сформировать однопартийное большинство) пытается подчинить себе судебную систему. Началось все с кадровых решений по Конституционному суду в конце 2015 года. Тогда только что сформированные польские власти, сенсационно выигравшие сначала президентские, а затем и парламентские выборы, переназначили треть состава Конституционного суда. Это вызвало критику со стороны Брюсселя.

Польшу даже угрожали лишить права голоса в Совете Европейского союза. Однако дальше угроз дело тогда не зашло — и это поощряло польские власти к дальнейшему наступлению на суверенитет европейских институций. Правительство продолжило судебную реформу. Конфликт развивался и летом этого года Конституционный суд Польши (тот самый, вокруг которого и начался конфликт) признал приоритет польского законодательства над международным (в том числе европейским).

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На практике это означает, что Варшава может не исполнять решения европейских судов — а это уже серьезное посягательство на власть и авторитет центральных органов Европейского союза. И вот этот факт, наконец, заставил Еврокомиссию перейти от угроз к конкретным действиям. Было заморожено финансирование мер по восстановлению экономики Польши после изнурительных карантинов, а в октябре на Польшу наложили штраф в размере 1 млн евро в день за невыполнение решения Европейского суда по экономическому спору с Чехией. Речь идет о строительстве шахты вблизи границы между странами. Прага подала в Европейский суд, а польские власти, вдохновленные бездействием органов управления ЕС, не собирались выполнять это решение.

Конечно, есть вопрос: как именно взимать эти штрафы? Пока что Еврокомиссия угрожает минусовать начисленные суммы из предназначенных для Польши дотаций.

22 декабря Еврокомиссия дала польским властям два месяца на то, чтобы дать ответ по поводу вышеупомянутого решения Конституционного суда. Это процедурный момент, который открывает путь к новому иску в Европейский суд.

Так конфликт между Варшавой и Брюсселем постепенно перерастает из бюрократических проволочек в вопрос экзистенциального значения для самого Евросоюза.

Последнее десятилетие стало кризисным для европейской Унии. Евроскептицизм достиг своего пика, ЕС даже покинула Великобритания. Сегодня любые центробежные движения становятся болезненными для союза и всех, кто верит в его будущее. А бунт одной из крупнейших экономик ЕС и однозначного лидера его восточной части может стать для объединения смертельным.

Почему и как Варшава вошла в конфликт с Брюсселем

Есть несколько гипотез о подлинных первопричинах начала зарождения конфликта и прогнозов его дальнейшего развертывания. Самая распространенная и очевидная версия — желание центральных европейских органов подавить в корне любые центробежные движения. У Еврокомиссии уже были неприятные прецеденты с непокорной Венгрией, где к власти тоже пришли правые консерваторы. Карьера Виктора Орбана только начиналась, а он уже конфликтовал с ЕС из-за суверенитета своей страны.

Пример Польши, по замыслу руководства ЕС, должен был показать, что любые центробежные движения жестко караются в зародыше и от этого хуже будет только их инициаторам, а европейские центральные органы легко и без ущерба для Унии накажут всех непослушных.

Результат оказался обратным. Польские власти продемонстрировали, что если твердо стоять на своем, то можно не только добиться желаемого, но и развить успех. Еврокомиссия выступила как новичок за покерным столом: блеф быстро раскрыли и теперь его уже никто не боится. А никаких козырей у этого игрока нет.

Европейские чиновники оказались не готовы идти до конца. Они ожидали, что их блеф сработает — и потому сразу подняли ставки, чтобы запугать польские власти возможными последствиями. Когда же в Варшаве не поверили, в Брюсселе никто не решился воплощать свои угрозы в жизнь.

Польское правительство испытало приятный вкус победы и продолжило прибирать к руками суверенитет, все больше отдаляясь от морально подавленных кризисами общеевропейских органов власти.

[ + – ] Польские власти продемонстрировали, что если твердо стоять на своем, то можно не только добиться желаемого, но и развить успех Фото: pexels.com

Версия №2. Конфликт с ЕС мог спровоцировать Дональд Туск

Есть также менее известная и распространенная версия о мотивах противостояния. Согласно этой теории, конфликт с назначением трети судей Конституционного суда раздули противники правящей в Польше партии. Ведь главный оппонент лидера "Права и справедливости" Ярослава Качинского Дональд Туск накануне возглавил Европейский совет. Он был уверен в своих рейтингах и, оставив на соратников Польшу, пошел на повышение — на пост Председателя Европейского совета. Однако оказалось, что вся популярность левоцентристской коалиции держалась персонально на Туске. Его публичный уход из польской внутренней политики привел к сенсационному сокрушительному поражению власти на президентских и парламентских выборах 2015 года.

Тогда же завершались и девятилетние полномочия пяти из пятнадцати судей КС Польши. Чтобы за полгода не потерять влияние на все три ветви власти, в последние дни правления левоцентристы досрочно переизбрали 5 судей, чьи полномочия должны были закончиться уже после прихода к власти правых. Такой маневр возмутил Качиньского и его команду. Они инициировали процедуру отзыва новоизбранных судей. А уже Туск столкнул со своими оппонентами Еврокомиссию.

[ + – ] За польским прецедентом может последовать парад суверенитетов — что если не уничтожит, то окончательно введет Евросоюз в длительный внутренний кризис Фото: pexels.com

Эта версия, которой придерживаются нынешние польские власти, кардинально меняет суть конфликта. Ведь с этой точки зрения Еврокомиссия и другие органы власти в ЕС стали участниками внутренней польской политики. Польские оппозиционеры, используя свои должности в центральных органах власти Евросоюза, ввязали целую Унию во внутрипольские политические интриги. Такая версия событий дискредитирует европейскую бюрократию, ведь в таком случае Варшава выступает защитником подлинных национальных интересов своего народа от алчных европейских чиновников, которые вместо мыслей об общем благе, плетут свои интриги. Этот лозунг легко ретранслируется другими правыми силами, подтверждающими таким образом свой тезис о том, что ЕС в сегодняшней форме больше нужен именно брюссельским бюрократам, а не самим гражданам Европы.

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На рубеже опасных перемен. Polexit — или распад Евросоюза?

Истина, пожалуй, как всегда, посередине. Какими бы ни были причины конфликта, он уже не является ни внутрипольским, ни чисто бюрократическим. И хуже всего, что из него нет однозначного выхода. Властям ЕС некуда отступать, ведь если оставить без ответа такой опасный прецедент, то за ним может последовать парад суверенитетов — что если не уничтожит, то окончательно введет Евросоюз в длительный внутренний кризис.

Польские власти тоже не готовы отступить, ведь фактор Дональда Туска объективно существует и никуда не исчез. А в глазах польской элиты он основополагающий. Поэтому уступки Еврокомиссии для нее равнозначны передаче власти своим противникам.

Такое положение вещей существенно сужает пространство для компромиссов. Однако его расширяет тот факт, что выход Польши из ЕС не выгоден никому. Он может нанести смертельный удар европейской Унии, но не менее опасным может быть и для самой Варшавы. Ведь в условиях нестабильности в Восточной Европе, основой которой является агрессивная политика России, оставаться без партнеров для Польши будет смертельно опасно.

Выход из ЕС, конечно, не означает выхода из НАТО. Тем не менее, кризис в ЕС точно спровоцирует РФ на активные действия. НАТО гарантирует безопасность от прямой агрессии, но защиту от гибридных атак скорее дает членство в ЕС. Поэтому о его развале в Варшаве даже думать никто не решается.

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С другой стороны, спровоцированный Кремлем и созданный руками Беларуси миграционный кризис (который и является одним из элементов гибридной войны) остается существенным козырем в руках Варшавы. Ведь и сами мигранты, и их кукловоды главной целью и пунктом назначения считают отнюдь не Польшу. И здесь польские власти могут смело выторговать себе преференции и гарантии дальнейшего сотрудничества с европейскими чиновниками.

Разваливать Евросоюз никто не хочет, однако потребность в переформатировании его системы управления созрела.

Оптимальным вариантом было бы начать все с чистого листа. ЕС снимает уже наложенные санкции, а Варшава отказывается от своих последних, наиболее вызывающих решений. Причиной и информационным занавесом для этого может стать миграционный кризис. А в дальнейшем уже непублично стороны могут дать взаимные обещания. С польской стороны — довольствоваться добытым и не торпедировать больше ЕС, а со стороны Брюсселя — не заигрывать с польской оппозицией и своими бывшими коллегами.

Если компромисс найти не удастся, кризис, к которому приведет противостояние Варшавы и Брюсселя, очень болезненно ударит по всем.

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Последствия конфликта для Украины

К Украине этот конфликт тоже имеет прямое отношение. Ослабление Евросоюза внутренними распрями играет в пользу России, которая в последние годы действует по принципу "чем больше в мире хаоса – тем лучше". Ее не удовлетворяет существующий мировой порядок, поэтому кризис любых институтов, его поддерживающих, всегда на руку Москве. Кроме того, за последние годы украинская экономика все больше ориентировалась на ЕС и Польшу в частности. Миллионы украинцев каждый год ездят на заработки именно в Польшу. И если ее экономика забуксует от санкций или кризиса в ЕС, то пострадают и наши трудовые мигранты, и экспортеры-аграрии, которые в последние годы являются главными столпами украинской экономики.

Действия России, если внутренний кризис в ЕС обострится, трудно прогнозируемы. Тогда ЕС на время самоустранится из геополитики, что будет играть на руку РФ.