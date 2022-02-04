"Не можем закрывать глаза". Чем НАТО и США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ

"Никому еще не удавалось остановить агрессора, идя на уступки. Если он не встречает должного отпора, то продолжает в том же духе. Потому мы не можем закрывать глаза на российскую агрессию в отношении Украины".

Эта реплика прозвучала из уст бывшего Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерала ВВС США Филипа Бридлава. Произнес он ее перед множеством украинских и западных журналистов, глав общественных организаций, политиков и дипломатов, приглашенных для обсуждения за круглым столом по теме "Как нам поддержать Украину и предотвратить агрессию со стороны Кремля".

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Организаторы мероприятия — Фонд Виктора Пинчука и Евразийский центр Атлантического Совета – пригласили к разговору четырех бывших послов США в Украине: Мэри Йованович, Уильяма Тейлора, Стивена Пфайфера и Джона Хербста. Все они говорили о том, что нарушение территориальных границ нашей страны проблема не украинская, а международная – опасный прецедент. Есть, мол в мире и другие охотники до расширения границ, которые сейчас присматриваются к российскому кейсу и оценивают собственные шансы на присоединение территорий тем же способом.

[ + – ] Круглый стол по теме "Как нам поддержать Украину и предотвратить агрессию со стороны Кремля"

Дипломаты в один голос твердили о необходимости ужесточения экономических санкций в отношении России и самой активной помощи Украине. Звучали очень солидно. Впрочем, впечатление от их речей слегка портило то, что все это говорили именно бывшие главы дип представительства США в Украине, а действующего посла – официального выразителя позиции Соединенных Штатов в нашей стране нет. Он до сих пор не назначен по трудно объяснимым причинам.

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Помимо дипломатов за круглым столом были высокопоставленные американские силовики. Они повторяли друг за другом одну общую мысль – действия Путина говорят о том, что он все еще рассматривает Украину как часть России и вообще стремится к воссозданию ситуации времен Варшавского договора.

"Этого нельзя допустить! Агрессор должен получить жесткий ответ от мирового сообщества!" — громко заявляли генералы хорошо поставленными голосами. Однако, когда с украинской стороны попросили конкретизировать, о каком именно ответе идет речь, вопрос так и повис в воздухе.

"Международное сообщество никому ничего ответить не может, это вообще очень условное понятие. Есть разные страны, у каждой своя вешняя политика и, как видите, единства между ними нет", — вздохнул после обсуждения бывший министр обороны Украины, а сейчас председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Впрочем, бывший зам генсека НАТО Александр Вершбоу придерживается иного мнения. Он отметил, что именно по украинскому вопросу члены Североатлантического Альянса на сегодняшний день демонстрируют завидное единодушие. Да и вообще, по его словам, эскалация конфликта между Украиной и Россией — это как раз тот случай, когда западные демократические государства, находящиеся в непростых отношениях между собой, занимают очень схожие позиции.

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Александр Вершбоу: "Все говорят, что война вот-вот может начаться, а на самом деле она ведь уже идет"

[ + – ] Александр Вершбоу: "Даже если Путин откажется от агрессивных планов в отношении Украины, есть много других причин не давать хода СП-2" Фото: GettyImages.com

После общего обсуждения за круглым столом мистер Александр Вершбоу ответил на несколько вопросов Фокуса.

— Какие действия Путина для НАТО и США будут означать, что ситуация стала критической и пора вмешаться?

— Это хороший вопрос, потому что все говорят, что война вот-вот может начаться, а на самом деле она ведь уже идет. Все готовы отреагировать на появление явных внешних признаков вторжения – российской военной авиации над Украиной или сухопутных войск, пересекающих границу. Как будто забывают, что гибридная война открывает множество возможностей для менее явного, но тоже чрезвычайно опасного наступления.

Я сейчас не о хакерских атаках и не об информационной подрывной деятельности, а об экономическом давлении. Путин использует газ как оружие — и, к сожалению, это очень сильная тактика, которой сложно противостоять. Кстати, если уж говорить об этой плоскости противостояния, работа, которую проделала команда Зеленского заслуживает особой похвалы. В администрации Байдена уже склонялись к тому, чтобы снять санкционные ограничения с проекта "Северный поток-2", но в сенате эта идея не прошла, не в последнюю очередь благодаря тому, что представителям Украины удалось найти поддержку в обоих наших политических лагерях – и у демократов, и у республиканцев.

— Есть мнение, что Путин до сих пор не ввел войска в Украину потому, что ждет сертификации "Северного потока-2". Думаете так и есть?

— Не мне судить, что происходит в голове у этого человека, однако его крайняя заинтересованность в "Северном потоке" не оставляет сомнений. И совершенно точно ему не удастся сдвинуть дело с мертвой точки, если он действительно начнет открытую военную интервенцию в Украине. Может ли вся эта ситуация быть использована российской стороной для того, чтобы "под шумок" решить вопрос о "Северном потоке" – тут у меня нет ответа. Теоретически, такую возможность могут рассмотреть как компромиссную альтернативу войне. Впрочем, даже если Путин полностью откажется от агрессивных планов в отношении Украины, есть много других причин не давать хода "Северному потоку-2".

— Сейчас много говорят о том, что жестким вариантом ответа международного сообщества на агрессивные действия России может быть блокирование доступа к международным платежным системам. По вашим данным, рассматривается ли такая возможность?

— Ее приберегают для крайнего случая. Знаете, во время переговоров хорошо иметь в запасе серьезную, но еще не реализованную угрозу. Такие аргументы обладают большой сдерживающей силой. Отключение от платежных систем в современном мире фактически парализует экономику. А представьте, что это уже сделано — чем еще мы сможем припугнуть Путина?