"Боюсь, что Путин создаст ложный предлог для войны", — британский политик Брукс Ньюмарк

Почему западные страны не едины в отношении Украины и можно ли ожидать жесткие санкции против России, Фокусу рассказал Брукс Ньюмарк — британский политик, бывший парламентарий и член секретариата британского кабинета министров по вопросам гражданского общества.

Ситуация у восточной украинской границы по-прежнему вызывает тревогу у чиновников США и стран Европы. И пока одни выражают традиционную обеспокоенность, другие государства поставляют Украине вооружение и предоставляют финансовую помощь. Великобритания оказалась одной из первых стран, которые отреагировали оперативно. Так, министр обороны Британии Бен Уоллес находится сейчас в Европе — для переговоров о более жестких санкциях против России и поддержки Украины.

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[ + – ] Брукс Ньюмарк: "Было бы хорошо, если бы остальная часть НАТО последовала примеру Великобритании и решительно отреагировала на агрессивное поведение России"

Почему на фоне якобы угрозы российского вторжения, о котором говорят страны ЕС и США, нет единства, нет готовности принять реальные санкции против РФ?

Я бы провел различие между стратегией ЕС и США. Сам ЕС разделен на Западную и Восточную Европу. Французы хотят, чтобы у ЕС была иная стратегия, чем у НАТО, а немцы обеспокоены энергетической мертвой хваткой России. Немцы, в свою очередь, диктуют своим меньшим партнерам из стран Балтии по ЕС, таким, как Эстония, что они могут и чего не могут делать. Недавно они запретили суверенному государству Эстонии оказывать любую военную поддержку Украине.

США возглавляет слабый президент, который не думает, прежде чем открыть рот. На прошлой неделе он сказал, что вторжение, если не считать "полного вторжения", оставит НАТО разногласиями в том, как реагировать! Действительно! Любое вторжение, даже самое незначительное, является вторжением на суверенную территорию Украины. Ему нужно было быть яснее и крепче [в своих высказываниях].

Путин, наверное, смеется над беспорядочными посланиями Запада. Только Великобритания была решительной в своих месседжах и в поддержке Украины, предоставляя противотанковое оружие и оказывая другую военную поддержку.

Почему Британии это удалось? И можно ли говорить, что принимать решения стало легче, не находясь в Европейском Союзе?

Да, наконец-то мы теперь независимы от бюрократии ЕС, где решения часто принимаются самым слабым звеном в системе. Это позволило нам в одностороннем порядке попытаться оказать как можно большую поддержку Украине. Однако мы также являемся частью НАТО, и было бы хорошо, если бы остальная часть НАТО последовала примеру Великобритании и решительно отреагировала на агрессивное поведение России.

Можно ли говорить о том, что причины "вялой" политики некоторых стран — в экономической зависимости от России или (в том числе) в коррумпированности западных политиков?

Я бы не стал утверждать, что в ЕС или США политики коррумпированы (или, по крайней мере, более коррумпированы, чем обычно), когда дело касается России. Я думаю, что реальная проблема в ЕС и особенно в Германии — это экономические рычаги, которые Россия имеет в отношении поставок энергоресурсов.

Чем раньше ЕС оторвется от российской энергетики, тем лучше.

Какой выход из этой ситуации? Сейчас проходит много международных переговоров, но РФ непоколебима в своих требованиях.

Путин выдвигает необоснованные требования, и он знает это, требуя вывода НАТО из бывших стран Варшавского договора. Присутствие НАТО в Восточной Европе и странах Балтии — единственное, что мешает Путину создать новый СССР.

Можно ли говорить о том, что Россия может отказаться от своих планов, если это действительно так?

Россия не намерена отступать. Ни США, ни НАТО не дали для этого никаких реальных оснований. Сейчас на границе с Украиной находится около 127 000 российских военнослужащих, включая контингент солдат, и два дивизиона ракет класса "земля-воздух" С-400, отправленных в государство-марионетку Путина Беларусь, что ставит путинские войска в непосредственной близости от Киева.

Что в таком случае все стороны могут предпринять?

Чтобы оказать реальное экономическое давление на Россию, Германия должна использовать газопровод "Северный поток-2" как способ давления на Россию, а США должны исключить Россию из глобальной системы быстрых платежей.

Я уверен, что сейчас, как минимум, в случае какого-либо вторжения НАТО разместит больше войск и ракет в Польше и странах Балтии, что противоречит тому, чего хочет Путин.

Путин выдвигает необоснованные требования, и он знает это, требуя вывода НАТО из бывших стран Варшавского договора. Присутствие НАТО в Восточной Европе и странах Балтии — единственное, что мешает Путину воссоздать новый СССР.

Когда дело доходит до внутренней политики, Путин сталкивается с падением популярности и обесцениванием рубля. Пока популярна незаконная аннексия Крыма, но война с Украиной — это непопулярная история.

Какими еще могут быть варианты действий России?

На самом деле я боюсь, что Путин создаст ложный предлог для войны. Появляется все больше свидетельств того, что именно это он делает на востоке Украины, где российские оперативники, похоже, планируют акты саботажа против своих прокси-сил на Донбассе. Это даст Путину повод начать атаку, заявив, что она направлена ​​на защиту этнических русских в Украине. Путину все равно, что тогда подумает остальной мир, пока у него есть общественная поддержка. Чего он и добьется, подняв этот фальшивый флаг: "нападение на этнических русских в Украине".

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Если война и начнется, то вряд ли до 20 февраля, когда в Пекине завершится зимняя Олимпиада. Путину нужен Китай на своей стороне (или, по крайней мере, нейтралитет), и он не захочет мешать китайскому президенту Си проводить церемонию закрытия Зимних Олимпийских игр.

Что России позволяет проводить такую жесткую политику в своих "хотелках"?

Во многом Украина заплатила высокую цену за подписание Будапештского меморандума 1994 года. Этот Меморандум оказался бесполезным, как папиросная бумага, поскольку украинцы теряют Крым и не имеют ядерного зонтика, чтобы защитить себя. Чтобы ни случилось, Украина может быть уверена, что Великобритания сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать и защитить Украину и украинский народ.