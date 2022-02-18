64% українців упевнені, що ЗСУ відіб'є напад Росії — опитування "Рейтингу"

Чверть мешканців України не вірять у повномасштабне вторгнення країни-агресора. За даними соцопитування, загальна оцінка можливої загрози війни знизилася.

Соцгрупа "Рейтинг" із 16 по 17 лютого цього року провела опитування під назвою "Динаміка оцінки військової загрози". Згідно з його результатами, 19% українців вважають високою ймовірність повномасштабного вторгнення Росії.

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Ще 33% населення оцінили таку ймовірність як середню, а 20% — як низьку. У небезпеку можливої війни з РФ не вірять 25% респондентів, із цієї кількості більшість живе на сході (42%), а 14% — на заході України.

[ + – ] Третина українців сумніваються у можливостях ЗСУ

Більшість опитаних (64%) упевнені в можливості Збройних сил України (ЗСУ) відбити напад Росії, третина сумнівається в цьому. Тих, хто вірить у ЗСУ у західних і центральних областях, виявилося більше, ніж на сході, свідчать результати опитування.

[ + – ] У небезпеку можливої війни з РФ не вірять 25% опитаних

За даними "Рейтингу", оцінка можливої загрози війни знизилася з 28 до 19%, упевненість громадян у відбитті атаки Росії піднялася з 58 до 64%.

"Рейтинг" опитав 1 722 респонденти від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованого Криму й ОРДЛО. Вибірка була репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування — телефонні інтерв'ю з допомогою комп'ютера (CATI). Теоретична похибка вибірки вбирається у 2,4% з довірчою ймовірністю 0,95.

Фокус раніше писав, що 62% українців підтримують вступ країни до НАТО, а 30% ставляться до такої ідеї негативно.

Нагадаємо, що Міноборони Великобританії 17 лютого представило можливий план нападу Росії на Україну. Відомство розглядає три сценарії нападу — з півночі, сходу та півдня.

У США заявляли про "рух РФ до неминучого вторгнення" в Україну. Українські розвідники поки що не бачать ознак відведення від кордону російських військ.