Больше половины украинцев за вступление в НАТО, – опрос

Большинство украинцев против уступок России, верят Зеленскому и готовы лично с оружием в руках бороться против российской агрессии. При этом люди волнуются, что может закончиться еда.

Агентство Info Sapiens провело репрезентативный опрос среди жителей Украины для Британского исследовательского агентства OРБ, и оказалось, что 79% украинцев против официального признания частью России ранее оккупированных районов Донбасса, 75% против официального признания Крыма частью России, 56% против запрета на вступление Украины в НАТО, сообщает Info Sapiens.

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[ + – ] На что готовы украинцы ради прекращения войны

Из опрошенных 88% положительно относятся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, и только 8% отметили негативное отношение. Относительно Виктора Януковича ситуация обратная – 87% относятся к нему негативно и только 6% – положительно.

[ + – ] Отношение украинцев к политикам

Из украинцев 67% готовы лично оказывать вооруженное сопротивление для прекращения российской оккупации Украины: в частности, 78% мужчин и 59% женщин.

[ + – ] Вооруженное сопротивление российской агрессии

66% украинцев считают, что простые россияне виноваты в вооруженной агрессии, а 30% – что не виноваты.

[ + – ] Отношение украинцев к россиянам

Что касается личной ситуации, то 8% украинцев выехали в другие населенные пункты в пределах Украины (выехавших за границу социологи не опрашивали, но среди желающих пройти опрос таких было только 14 человек – вероятно, большинство беженцев не отвечали из-за высокой стоимости роуминга) .

Самые распространенные причины, почему не уехали: это мой дом, и я не хочу его покидать (51%) и я хочу бороться, защищать страну (22%).

[ + – ] Причины, почему опрашиваемые остались

34% украинцев чувствуют себя в опасности днем ​​и 50% – ночью.

[ + – ] Чувство опасности днем и ночью

51% опрошенных волнуются, что может закончиться еда, а 39% – вода.

Ранее Фокус сообщал о списке советов для украинцев, которые выехали в безопасные регионы, и не знают, чем заняться. Также приводился перечень стран, в которые чаще всего эмигрируют украинцы.