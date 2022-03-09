Більше половини українців за вступ у НАТО – опитування

Більшість українців проти поступок Росії вірять Зеленському та готові особисто зі зброєю в руках боротися проти російської агресії. При цьому люди хвилюються, що може скінчитися їжа.

Агентство Info Sapiens провело репрезентативне опитування серед українців для Британського дослідницького агентства OРБ, і виявилося, що 79% українців проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу, 75% проти офіційного визнання Криму частиною Росії, 56% проти заборони вступу України до НАТО, повідомляє Info Sapiens.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] На що готові українці заради припинення війни

Із опитаних 88% позитивно ставляться до Президента України Володимира Зеленського, і лише 8% відзначили негативне ставлення. Щодо Віктора Януковича ситуація зворотна – 87% ставляться до нього негативно та лише 6% – позитивно.

[ + – ] Ставлення українців до політиків

Із українців 67% готові особисто чинити збройний опір для припинення російської окупації України: зокрема, 78% чоловіків і 59% жінок.

[ + – ] Збройний опір російській агресії

66% українців вважають, що прості росіяни винні в збройній агресії, а 30% – що не винні.

[ + – ] Ставлення українців до росіян

Що стосується особистої ситуації, то 8% українців виїхали в інші населені пункти в межах України (людей, які виїхали за кордон, соціологи не опитували, але серед охочих пройти опитування таких було лише 14 осіб – імовірно, більшість біженців не відповідали через високу вартість роумінгу).

Найпоширеніші причини, чому не поїхали: це мій дім, і я не хочу його покидати (51%), і я хочу боротися, захищати країну (22%).

[ + – ] Причини, чому опитувані залишилися

34% українців почуваються в небезпеці вдень і 50% – уночі.

[ + – ] Почуття небезпеки вдень і вночі

51% опитаних хвилюються, що може закінчитися їжа, а 39% – вода.

Раніше Фокус повідомляв про список порад для українців, які виїхали в безпечні регіони та не знають, чим зайнятися. Також наводився перелік країн, до яких найчастіше емігрують українці.