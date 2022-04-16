С начала вторжения россияне стали хуже относиться к Украине, США и ЕС, — опрос

По сравнению с августом прошлого года, многие жители РФ прониклись симпатией к Китаю и Беларуси.

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В марте отношение россиян к Украине, США, Европейскому союзу и НАТО значительно ухудшилось на фоне войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской исследовательской организации "Левада-центр", признанной в РФ иностранным агентом.

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Отношение жителей России к Украине испортилось и продолжает ухудшаться, по последним данным 57% относятся к Украине "плохо" и 30% — хорошо. Настроения среди возрастных групп практически не отличаются, больше всего негативно настроенных людей оказалось среди опрошенных старше 55 лет (61%).

[ + – ] Отношение к Украине по результатам опроса "Левада-центра" Фото: Левада-центр

На сегодняшний день 72% опрошенных негативно отзывается о США, и лишь 17% — положительно. Социологи отметили, что в феврале около 31% россиян хорошо относились к Америке и 55% — плохо, воздержались лишь 1%. Отношение к США в России приблизились к показателям мая 2015 года, когда отношения между странами резко ухудшились: 12% "хорошо" против 81% "плохо".

[ + – ] Отношение к США по результатам опроса "Левада-центра" Фото: Левада-центр

Лучше всего к США относится российская молодежь: 26% опрошенных возрастом от 18 до 24 лет и 25% в группе 25-39 лет. В группе 40-54 лет 15% относятся к Штатам положительно, а 74% — отрицательно. Жители России возрастом от 55 лет в 82% плохо отзываются о США, и лишь 9% — хорошо.

Похожие настроения сложились и по отношению к ЕС: сравнению с февралем количество позитивных оценок в марте сократилось почти в два раза (с 37% до 21%), а число негативных увеличилось с 48% до 67%. Лучше всего к странам Европы относятся молодые люди 18-24 лет (35% положительных отзывов), а хуже всего — от 55 лет и старше (78% отрицательных).

[ + – ] Отношение к ЕС по результатам опроса "Левада-центра" Фото: Левада-центр

Относительно стабильными остаются отношения россиян к НАТО: 10% — "хорошо", 78% — "плохо" по результатам опроса в марте. Изменения по сравнению с 2018 годом незначительные: 11% и 76% соответственно. Среди респондентов 18-24 лет к Альянсу негативно относятся 67%, в группе 25-39 лет — 68%, в группе 40-54 года — 79%, людей от 55 лет и старше — 88%.

По информации "Левада-центра", подавляющее большинство россиян положительно относятся к Беларуси (87%) и Китаю (83%). По сравнению с августом 2021 года их отношение к этим странам улучшилось, тогда о них хорошо отзывались 82% и 70% соответственно.

[ + – ] Отношение к Беларуси по результатам опроса "Левада-центра" [ + – ] Отношение к Китаю по результатам опроса "Левада-центра"

Опрос провели с 24 по 30 марта 2022 года в 137 населенных пунктах из 50 регионов РФ. В исследовании приняли участие 1632 россиян разного возраста, представляющих городское и сельское население страны.

Недавно "Левада-центр" обнародовал результаты другого опроса, согласно которым каждый десятый житель хочет эмигрировать из России. Больше всего желающих оказалось среди молодых россиян возрастом 18-24 года (24%) и 25-39 лет (12%). Многие граждане недовольны экономической и политической обстановкой в стране, а также хотят обеспечить своим детям лучшее будущее.