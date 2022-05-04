40% украинцев против сноса памятников, посвященных Второй мировой, — опрос "Рейтинга"

В то же время, абсолютное большинство опрошенных выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, и за дерусификацию топонимов в Украине.

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40% жителей Украины выступают против демонтажа памятников, посвященных Второй мировой войне. Об этом свидетельствуют данные, полученные социологической группой "Рейтинг" в рамках Десятого общенационального опроса в условиях войны.

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Тем не менее, 71% респондентов поддерживают идею снести все памятники, связанные со страной-агрессором. Также более 65% опрошенных считают необходимым переименовать улицы с российскими или советскими названиями. 62% украинцев одобряют запрет российской музыки на радио и телевидении.

А вот к извлечению из школьных программ произведений русской литературы граждане страны относятся противоречиво. Эту инициативу поддерживает всего 35% респондентов, 30% не поддерживают, еще 31% относятся нейтрально.

9 мая, СССР и российская символика

На конец апреля 2022 года в Украине зафиксирован самый низкий за историю наблюдений показатель ностальгии по распаду СССР — всего 11%. Для сравнения: в 2010 г. он составлял 46%. 87% респондентов не жалеют о распаде Советского Союза, еще 2% затрудняются сказать о своем отношении к этому.

За период российского вторжения в Украине произошла существенная переоценка отношения к 9 мая как к Дню Победы. К 2022 году 80% взрослого населения воспринимали этот день как праздник, имеющий значимый личный символизм. Сегодня этот показатель составляет лишь 34%. 36% респондентов называют его "пережитком прошлого", еще 14% считают 9 мая обычным днем, 9% — просто выходным днем.

89% опрошенных "Рейтингом" поддерживают признание действий российских войск на территории Украины геноцидом украинского народа. 76% выступают за запрет использования символов Z и V, 74% — за запрет "георгиевской" ленты в Украине. Как отмечают социологи, пять лет назад запрет ленточки поддерживало всего 45%.

Отношение к россиянам, беларусам и жителям ОРДЛО

Во время полномасштабной войны в Украине ухудшилось отношение к россиянам, проживающим в Украине, жителям временно оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Так, к жителям оккупированной АРК положительно относятся 41%, отрицательно — 14%, нейтрально — 40%.

К россиянам, проживающим в Украине, положительно относятся 30%, отрицательно — 27%, нейтрально — 39%.

К жителям ОРДЛО положительно относятся к 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.

К жителям Беларуси положительно относятся 22% (за год показатель ухудшился в три раза), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%.

В то же время к жителям России преобладает отрицательное отношение – 69%. Положительно к ним относятся 8% (за год показатель ухудшился более чем в три раза), нейтрально – 20%.

Опрос проведен 27 апреля 2022 г. Выборочная совокупность проведенного соцопроса — 1000 респондентов. "Рейтинг" опросил население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, 91% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами. Это показали данные опроса "Рейтинга", проведенного 6 апреля этого года.

Фокус также писал, что с начала вторжения россияне стали хуже относиться к Украине, США и ЕС.