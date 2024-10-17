По сюжету фильма, девушка из СССР, которая занимается проституцией, мечтает выйти замуж за иностранца и уехать за границу, что ей удается сделать.

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Советский союз начал свой распад из-за фильма "Интердевочка", который все смотрели в кинотеатрах в 1989 году. Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

"А вы посмотрите, с чего начался распад Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС. В 1989 году вышел фильм "Интердевушка". Все рукоплескали, очереди в кинотеатрах, секретари ЦК ходили смотрели. Следствие — страны не стало", — сказал Володин.

Фильм "Интердевочка"

Кинофильм "Интердевушка" — это советско-шведский художественный фильм Петра Тодоровского по одноименной повести Владимира Кунина, снятый в 1989 году, главную роль в котором сыграла Елена Яковлева.

По сюжету шведский клиент валютной проститутки и одновременно медсестры из Ленинграда Татьяны Зайцевой неожиданно делает ей предложение руки и сердца. После очередной беседы в милиции она с радостным известием возвращается домой к матери, которая думает, что ее дочь только медсестра. Таня не скрывает, что она выходит замуж не по любви, а потому что хочет иметь квартиру, машину, деньги и мечтает "увидеть мир воочию".

Однако на ее пути встает советская бюрократия: для выезда в Швецию Тане необходимы справки. Тяжелейшей ценой ей достается справка от отца, которого она не видела уже 20 лет. Он требует три тысячи рублей — огромные деньги по тем временам. Тане приходится снова заняться проституцией, чтобы добыть эти деньги.

Швеция очень быстро надоедает героини, а в СССР на нее заводят дело по статье "спекуляция" за незаконный обмен валюты. Мать Тани умирает от взрыва газа в квартире. В этот момент в Швеции Таня будто слышит этот стук. Она чувствует, что произошло нечто страшное. В панике она садится в машину, едет в аэропорт и разбивается.

Фильм "Интердевочка" Фото: Википедия

Напомним, 19 сентября Вячеслав Володин заявил о возможности ракетного удара по Страсбургу, если Украине разрешат применять западное оружие для ударов по территории РФ.