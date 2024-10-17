За сюжетом фільму, дівчина з СРСР, яка займається проституцією, мріє вийти заміж за іноземця та виїхати за кордон, що їй, зрештою, вдається зробити.

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Радянський союз почав свій розпад через фільм "Інтердівчинка", який всі дивились у кінотеатрах у 1989 році. Про це заявив спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін.

"А ви подивіться, з чого почався розпад Радянського Союзу. Ще у часи ЦК КПРС. У 1989 році вийшов фільм "Інтердівчинка". Всі рукоплескали, черги в кінотеатрах, секретарі ЦК ходили дивились. Наслідок — країни не стало", — сказав Володін.

Фільм "Інтердівчинка"

Кінофільм "Інтердівчинка" — це радянсько-шведський художній фільм Петра Тодоровського за однойменною повістю Володимира Куніна, знятий у 1989 році, головну роль у якому зіграла Олена Яковлєва.

За сюжетом, шведський клієнт валютної повії і одночасно медсестри з Ленінграду Тетяни Зайцевої несподівано робить їй пропозицію руки і серця. Після чергової бесіди в міліції вона з радісною звісткою повертається додому до матері, яка думає, що її дочка лишень медсестра. Таня не приховує, що вона виходить заміж не за коханням, а тому що хоче мати квартиру, машину, гроші і мріє "побачити світ своїми очима".

Проте на її шляху встає радянська бюрократія: для виїзду до Швеції Тані необхідні довідки. Найважчою ціною їй дістається довідка від батька, якого вона не бачила вже 20 років. Він вимагає три тисячі карбованців — величезні гроші на ті часи. Тані доводиться знову зайнятися проституцією, щоб добути ці гроші.

Швеція дуже швидко надокучає героїні, а в СРСР на неї заводять справу за статтею "спекуляція" за незаконний обмін валюти. Матір Тані помирає від вибуху газу у квартирі. У цей момент у Швеції Таня ніби чує цей стукіт. Вона відчуває, що сталося щось страшне. У паніці вона сідає в машину, їде до аеропорту і розбивається.

Фільм "Інтердівчинка" Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, 19 вересня В'ячеслав Володін заявив про можливість ракетного удару по Страсбургу, якщо Україні дозволять застосовувати західну зброю для ударів по території РФ.