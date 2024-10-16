Операции "Факел" и "Кливаж": как СССР проводил секретные ядерные взрывы на территории Украины (видео)

В 1970-х годах власти СССР скрывали от населения в Харьковской и Донецкой областях, что провели подземные ядерные взрывы, и не предупредили о последствиях для экологии и жителей после проведения таких "экспериментов".

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Катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году была не единственной, произошедшей на территории Украины во времена советской оккупации. В течение длительного времени советская власть проводила тайные ядерные взрывы, а последствия этих экспериментов были под грифом "совершенно секретно" в течение десятилетий, говорится в видео YouTube-канал "Истории на ночь".

Автор канала рассказывает о двух ранее неизвестных экспериментах СССР по использованию ядерных бомб на территории Харьковской и Донецкой областей в 1970-хх годах. Советская власть считала, что способна использовать атомные взрывы для собственной добычи ископаемых, однако последствия непродуманных действий имели многолетние последствия для экологии и людей.

Операция "Факел" в Харьковской области (июль 1972 года)

Впервые СССР осуществил ядерный подземный взрыв в поселке Крестище Харьковской области. За четыре года до того, возле населенного пункта обнаружили крупное газоконденсатное месторождение, запасы оценили в 700 млрд м³ природного газа. Началась активная работа по разработке месторождения, а к началу 1971 года там было 17 активных скважин.

В начале июля произошел выброс конденсата давлением более 400 атмосфер из-за плохого цементирования на глубине до 20 метров. Газ начал рассеиваться на большую площадь, а местных попросили не включать свет и не разжигать печи, чтобы не вызвать взрыв искрой. Затем инженеры решили поджечь газ, из-за чего над поверхностью поднялся столб огня на несколько десятков метров в воздух. Сам пожар длился более года.

Ведущие инженеры в Москве решили пойти на крайние меры — взорвать ядерную бомбу с целью потушить пламя. Решение об использовании атомной бомбы лично одобрил Брежнев, после чего началась четырехмесячная подготовка к взрыву в условиях строгой секретности. Со всех участников эксперимента взяли подписку о неразглашении на 15 лет.

Во время приготовлений к взрыву была пробурена наклонная скважина длиной 2400 метров, куда поместили ядерное взрывное устройство. Всю территорию возле места подрыва территорию разделили на четыре зоны: особая зона (400 м от эпицентра, ее засыпали слоем песка), а также сектора на 3, 5 и 8 км. На границе каждой зоны разместили подопытных животных — кур, коз и ульи с пчелами. Всех жителей близлежащих сел вывезли за пределы 8-километровой зоны.

Взрыв осуществили 9 июля 1972 года в 10:00. Через 20 секунд из аварийной скважины на высоту до 1 км вырвался мощный газовый фонтан, смешанный с породой, образовалось облако в виде гриба. Однако позже стало понятно, что никаких положительных результатов от подрыва нет, ведь взрыв не остановил огонь, который планировали потушить ядерной бомбой. Инженеры из РФ не знали, как действовать дальше, после чего покинули место эксперимента.

После выезда московских инженеров после неудачного эксперимента, тушить огонь взялись уже украинские инженеры по ранее придуманному плану до ядерного эксперимента. Ликвидация продолжалась еще год. Вокруг скважины разрыли яму и добрались до поврежденной трубы. Использовав специальное устройство, ликвидаторам удалось развести газовые потоки в стороны и залить трубу бетоном. Таким образом удалось потушить пламя.

Советская власть скрыла все последствия от людей, не рассказав об опасности и радиации. Местные вернулись в свои дома уже через 30 минут после взрыва, а во многих домах были выбиты стекла и разрушены стены. Все подопытные животные в спецзонах умерли.

Однако люди только потом почувствовали все последствия применения ядерного оружия. Через несколько лет местные жители массово начали болеть онкологией и умирали. Они пытались заставить власти признать их пострадавшими, однако все обращения оставались проигнорированными.

Объект "Кливаж" в Донецкой области (сентябрь 1979 года)

Следующим ядерным взрывом был подрыв бомбы на шахте "Юнком", который состоялся 16 сентября 1979 года в Донецкой области. Этот объект в нескольких километрах от Енакиево был известен тем, что там фиксировалась большая частота внезапных выбросов угля, породы и газа. Советская власть захотела уменьшить давление благодаря ядерному взрыву.

Заряд мощностью 300 тонн тротила разместили на глубине в шахте между двумя лавами "Кирпичный" и "Девятка" на глубине около 900 м. Через несколько секунд местные жители почувствовали сильные подземные толчки, а по стенам пошли трещины. На месте взрыва радиусом 5-6 метров образовалась полость, а сам эксперимент был признан удачным.

Местные власти скрывали все подробности относительно взрыва, а также продолжили работу шахты несмотря на высокий уровень радиации. Горняки спускались в шахту уже на следующее утро после взрыва. После этого шахта проработала еще 23 года, однако уже известно, что в живых не осталось никого из тех, кто работал там в 1979 году.

С 2014 года она находится под оккупацией пророссийских террористов из так называемой "ДНР". До момента оккупации шахта функционировала только в режиме откачки воды, чтобы не допустить заражения воды радионуклидами.

Однако в 2018 году оккупационные власти "ДНР" решили затопить шахту. Экологи считают, что это может привести к масштабной экологической катастрофе, ведь в случае утечки воды из шахты зараженная радиацией вода может загрязнить бассейны рек Северский Донец, Кальмиус, а также Азовское море.

Летом 2024 года ученые сообщали, что суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составляла 20-34 тысячи Бк/кг. Эти цифры свидетельствуют, что зараженная вода из шахты уже добралась до пластов грунтовых и питьевых вод.