На Львівщині готуються розгорнути тимчасові намети та модульні містечки для перебування внутрішньо переміщених осіб

Львівська обласна військова адміністрація розпочинає співпрацю з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців для надання прихистку переселенцям, які вимушені були покинути власні домівки унаслідок військового вторгнення Росії. Такою інформацією поділився очільник Львівської ОВДА Максим Козицький після зустрічі з представницею Управління Кароліною Ліндхольм Біллінг.

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Він зазначив, що лише за попередню добу до Львівщини прибуло понад 10 тисяч ВПО, а за весь час військового вторгнення — майже 110 тисяч осіб. За словами Козицького, прийняті заходи допоможуть зменшити навантаження на обласний центр.

"Ми домовилися розпочати співпрацю з розміщення тимчасово переміщених осіб на базі тих приміщень, які є в області, але потребують додаткового облаштування для комфорту людей. Так само маємо ідею розміщення тимчасових наметів поблизу міжнародних пунктів пропуску, де складна ситуація із напливом людей", — розповів очільник області.

Наразі обговорюється розміщення тимчасових наметів у чотирьох найбільших містах регіону та створення центрів допомоги для переміщених осіб на зразок львівського.

"Також обговорили проєкт з побудови модульних споруд для довготривалого проживання людей, яких з дому вигнала війна. Його куруватиме Міністерство у справах ветеранів України. Більше про це повідомлю згодом", — сказав Максим Козицький.