Во Львовской области готовятся развернуть временные палатки и модульные городки для пребывания внутренне перемещенных лиц

Львовская областная военная администрация начинает сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев для предоставления убежища переселенцам, которые вынуждены были покинуть свои дома в результате военного вторжения России. Такой информацией поделился глава Львовской ОВГА Максим Козицкий после встречи с представительницей Управления Каролиной Линдхольм Биллинг.

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Он отметил, что только за предыдущие сутки на Львовщину прибыло более 10 тысяч ВПЛ, а за все время военного вторжения — почти 110 тысяч человек. По словам Козицкого, принятые меры помогут снизить нагрузку на областной центр.

"Мы договорились начать сотрудничество по размещению временно перемещенных лиц на базе помещений, которые есть в области, но требуют дополнительного обустройства для комфорта людей. Также есть идея размещения временных палаток вблизи международных пунктов пропуска, где сложная ситуация с наплывом людей", — рассказал глава области.

Сейчас обсуждается размещение временных палаток в четырех крупнейших городах региона и создание центров помощи для переселенцев по типу львовского.

"Также обсудили проект строительства модульных сооружений для длительного проживания людей, которых из дома выгнала война. Его будет курировать Министерство по делам ветеранов Украины. Подробности сообщу позже", — сказал Максим Козицкий.